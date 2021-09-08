Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США та ЄС узгоджують спільний підхід до Афганістану, після того, як Талібан оголосив склад нового уряду

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Переговори відбуваються на американській базі Рамштайн в Німеччині, яка стала пунктом транзиту для тисяч евакуйованих з Афганістану. Маас повідомив у Twitter, що зустріч присвячено "роз'ясненню того, яким буде спільний підхід до Талібану".

Перемовини відбуваються після того, як Талібан, який практично повністю контролює Афганістан, оголосив склад нового уряду.

В Європейському Союзі розкритикували новий уряд за те, що в ньому не представлені жінки та меншини.

"Це не виглядає як інклюзивне і представницьке формування в плані багатого етнічного та релігійного розмаїття Афганістану, яке ми сподівались побачити і яке у минулі тижні обіцяв Афганістан", - сказав в середу речник ЄС Петер Стано.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович додав під час спілкування з пресою, що ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу Афганістану і заявив: "Ми дуже уважно слідкуватимемо за тим, як поводиться новий уряд".

Сполучені Штати також вивчають склад нового уряду, оголошений Талібаном і "чітко наголошують на очікуваннях, що афганський народ заслуговує на інклюзивний уряд".

Як заявив представник Держдепу в коментарі для "Голосу Америки" у вівторок, "ми продовжимо домагатись виконання Талібаном своїх обіцянок з безпеки проходу іноземців та афганців з документами на подорож, включно з дозволом на польоти, які готові відбути з Афганістану до узгоджених пунктів. Ми також наголошуємо на нашому очікуванні, що Талібан забезпечить, що з афганської землі не погрожуватимуть іншим країнам і дозволить гуманітарну допомогу для людей в Афганістані".

Держсекретар США також планує обговорити питання Афганістану з міністрами закордонних справ інших країн а також генеральним секретарем НАТО.

Дивіться також: Родини зустрічають американських військовослужбовців, які повернулися з Афганістану

Родини зустрічають американських військовослужбовців, які повернулися з Афганістану. Відео
Embed
Родини зустрічають американських військовослужбовців, які повернулися з Афганістану. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:50 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG