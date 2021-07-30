Литва веде переговори з Іраком, щоб “демонтувати маршрут” мігрантів через Білорусь

На тлі повідомлень у Литві про затримання від початку року вже понад 3000 мігрантів, які переходили кордон з Білорусі, литовський уряд називає ситуацію кризовою і каже, що намагається різними способами перекрити потік з Близького сходу.

Кількість мігрантів з Білорусі до Литви, країни Європейського Союзу, різко зросла після того, як ЄС запровадив санкції проти Мінська, звинувативши білоруський режим Олександра Лукашенка у масових арештах, у жорстокому переслідуванні опозиції та в інших порушеннях прав людини після сфальсифікованих президентських виборів.

Білоруській владі закидають фактичне сприяння збільшенню міграційного потоку, щоб тиснути на Литву і Євросоюз.

Литовські посадовці кажуть, що більшість тих мігрантів потрапляють до Білорусі регулярним авіарейсом з Іраку, а потім намагаються пішки перейти до Литви через кордон завдовжки 550 кілометрів, який досі на багатьох ділянках був не загороджений.

Для Литви - невеликої країни з населенням трохи більше 2,7 мільйонів, раптовий наплив кількох тисяч біженців став відчутним тягарем.

Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс говорить про намагання Вільнюса “демонтувати міграційний маршрут і змусити Лукашенка передумати”.

Литовська урядова делегація нещодавно відвідала Ірак, де намагалася домовитися зокрема про повернення мігрантів.

“Я закликав уряд Іраку якомога швидше призупинити рейси до Мінська та відкрити спеціальну консульську місію в Литві”, - повідомив Ландсберґіс у дописі у Фейсбук.

Тим часом на литовсько-білоруському кордоні встановлюють загорожі з колючого дроту.

Євросоюз каже про підтримку Литви, і європейська служба охорони кордонів Фронтекс цього місяця оголосила про відрядження додаткових 60 службовців з вертольотами й автомобілями для допомоги литовцям на період до жовтня.

Директор Фронтекс Фабріс Лежері сказав, перебуваючи у Вільнюсі, що криза з мігрантами “була створена і підтримувана” Білоруссю.

Лежері згодом додав, що останнім часом зареєстровано також зростання кількості мігрантів, які намагаються потрапити з Білорусі до Польщі, але зауважив, що там ситуація під контролем.

Олександр Лукашенко, переобрання якого на президентську посаду не визнали країни ЄС, США та багато інших держав, включно з Україною, заявив у липні, що міжнародні санкції “душать” Білорусь, і що охорона кордонів “коштує багато грошей”.

Лукашенко заявив, що нелегальній міграції сприяє литовська організована злочинність та запропонував Вільнюсу допомогу, “не безкоштовно, звичайно ж”.

Олександра Лукашенка підтримує Росія, і російський президент Володимир Путін звинувачує Захід у втручанні в білоруські внутрішні справи.

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