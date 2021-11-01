Перехід на літній час може лише шкодити здоров'ю і не мати жодних переваг - американські дослідники

Із тим, як більшість країн Європи перейшли на зимовий час, а США переведе годинники цими вихідними, експерти Американської академії медицини сну (American Academy of Sleep Medicine - AASM) вважають, що перехід на літній час навесні не має переваг і лише шкодить здоров'ю.

Міністерство транспорту США повідомляє, що зміна часу допомагає заощадити енергію, запобігти автокатастрофам і зменшити рівень злочинності, пише USA Today. Але дані свідчать про зворотнє, зазначає видання, адже одразу після переведення годинників навесні рівень ДТП зростає. Як ідеться у дослідженні Current Biology, у цей час ризик серйозних аварій на дорогах зростає на 6%, адже під час переходу на літній час люди недоотримують годину сну.

Також, згідно із дослідженням, опублікованим у журналі Sleep Medicine, йдеться і про негативні наслідки для здоров'я: після переходу на літній час кількість серцевих нападів зросла у 4 рази (3 тисячі за тиждень до переведення годинників - проти 12 тисяч після).

Особливо важко зміну часу переносять діти, погоджуються дослідники. Недостача сну згубно позначається на їхніх когнітивних здібностях. У виданні Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics йдеться про те, що після переведення годинників у дітей відзначається зниження оцінок під час тестування. Більше того, перехід на годину вперед відбувається навесні - наприкінці навчального року, коли у дітей і підлітків чимало проектів та іспитів.

Таким чином експерти зі сну погоджуються, що негативні наслідки переважають позитивні. Через це в AASM радять відмовитись від переведення годинників.

У матеріалі використано джерела: USA Today, Current Biology, Sleep Medicine, Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics ​

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