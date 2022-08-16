Актуально
- Голос Америки
Допомога Україні – не «одноразова річ» – актор Лів Шрайбер
Голлівудський актор Лів Шрайбер і ветеран українського футболу Андрій Шевченко закликали продовжувати надавати міжнародні пожертви для України.
Про це відомий голлівудський актор заявив у понеділок під час візиту у Бородянку, місто на околицях Києва, яке зазнало значних руйнувань від російських бомбардувань. Шрайбер, який впродовж багатьох місяців займається допомогою Україні, наголосив, що допомога має бути постійною, а не одноразовою, повідомляє агентство AP.
«Це сприймають як одноразову річ. Але, як ви бачите, люди живуть з цим щодня», – сказав Шрайбер, оглядаючи руйнування в місті.
У березні Шрайбер став співзасновником благодійної організації BlueCheck Ukraine. В інтерв’ю Голосу Америки американський актор та режисер розповів, що організація була створена з «головною ідеєю, що люди, найкраще пристосовані для допомоги українцям, це самі українці».
Зокрема, його організація співпрацює з українськими благодійниками з Kidsave, World Central Kitchen, та багатьма іншими, яким жертводавці з Америки передають гроші на допомогу українцям.
За словами актора, світову славу якому принесли такі фільми, як «Люди Ікс: Початок: Росомаха» та «Людина-павук: У Всесвіт», багато голлівудських зірок, як і він, згадали про своє українське коріння і почали допомагати. Інші допомагають просто з почуття солідарності та людяності.
«Такі люди, як Міла Куніс, Ештон Катчер та інші, - їх сотні, і я гадаю, що вони активно виступають та дбають про те, щоб ми стежили за Україною», – сказав Шрайбер у розмові з Голосом Америки.
Шрайбер, чия родина частково походить з України, бере участь у кількох благодійних ініціативах, створених для допомоги Україні.
У розмові з телеканалом CNN українська футбольна зірка Андрій Шевченко сказав, що спорт відіграє велику роль у об’єднанні людей навколо України.
Він розповів, що разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною він є амбасадором платформи UNITED24, організації, яку створив президент України Володимир Зеленський, щоб спрямувати пожертви для української армії.
Ініціатива наразі зібрала понад 166 мільйонів доларів, і є інші проекти, які працюють, щоб зібрати ще більше грошей для перемоги, яка є передумовою відбудови України, вважає Шевченко.
Перебуваючи у Києві, Шрайбер та Шевченко зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, який також був актором до початку президентської кар’єри, і високо цінує участь відомих особистостей у допомозі Україні.
Під час війни в Україні побували низка голлівудських зірок, зокрема Анджеліна Джолі, Шон Пенн і Бен Стіллер.
«На зустрічі Володимир Зеленський, Андрій Шевченко та Лієв Шрайбер обговорили проміжні результати роботи платформи та збір 170 мільйонів доларів», – повідомило у твіті англомовне одеське видання Odessa Journal.
З 24 лютого третина з 41-мільйонного населення України була вимушена покинути свої домівки, що є найбільшою нинішньою кризою переміщення людей у світі, згідно з даними агентства ООН RefugAe.
Наразі в Європі зареєстровано понад 6,16 мільйона біженців з України.
За даними Світового банку та Міжнародного валютного фонду, у 2022 році економіка України скоротиться на 35-45%.
У липні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальна відбудова після війни коштуватиме приблизно 750 мільярдів доларів. Деякі експерти говорять, що ця сума – консервативна оцінка і справжні потреби в інвестиціях в Україні можуть бути набагато більшими.
Всі новини дня
- Голос Америки
У Джилл Байден діагностували COVID-19
У першої леді США Джилл Байден виявили коронавірус, захворювання протікає з помірними симптомами, повідомили в Білому домі у вівторок.
71-річна Байден приймає препарат Paxlovid. Такий же препарат приймав президент США Джо Байден, коли хворів на коронавірус минулого місяця.
Швидкий тест на коронавірус двічі давав негативний результат в понеділок, але тест ПЛР дав позитивний резуьтат.
Байден отримала чотири щеплення від COVID-19. Вона планує дотримуватись ізоляції впродовж п'яти днів, повідомили в Білому домі.
Джилл Байден перебуває у відпустці в Південній Кароліні і повернеться до Вашинтона, після того, як двічі тест на CОVID-19 дасть негативний результат.
Президент США Джо Байден у вівторок отримав негативний результат тесту на COVID-19, але буде носити маску 10 днів у приміщеннях, де перебувають інші.
В Білому домі повідомили, що президент більш часто проходитиме тестування на COVID.
Розслідувати дії ФБР закликають законодавці від Республіканської партії США
Прихильники колишнього президента США Дональда Трампа в Конгресі готують основу для розслідування обшуку, який ФБР провело у маєтку Трампа у Флориді минулого тижня. Сам Трамп заявив в інтерв’ю в понеділок, що в країні “потрібно знизити накал” і повторив бездоказове припущення, що федеральні агенти могли підкинути докази.
У своєму першому інтерв’ю після того, як минулого тижня ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, приморському особняку Трампа, колишній президент сказав Fox News Digital: «Ніколи правоохоронні органи не використовувались, щоб увірватися в будинок колишнього президента Сполучених Штатів, в країні - величезний гнів — на рівні, якого ніколи раніше не бачили, окрім як у дуже небезпечні часи».
Насправді агенти ФБР не "вривалися" в будинок Трампа. Натомість вони увійшли з ордером на обшук, затвердженим федеральним суддею за підозрою у скоєнні злочину.
У ордері вказувалося, що слідчі мали підстави вважати, що було порушено кілька федеральних законів, пов’язаних із збереженням і захистом інформації про національну безпеку, зокрема Закон про шпигунство.
Хоча назва вказує, що він стосується випадків шпигунства, Закон про шпигунство також охоплює неправильне поводження з секретними документами без наміру розповсюдити їх іноземним урядам.
Трамп сказав, що просив своїх представників зв'язатися з Міністерством юстиції та повідомити чиновникам, що він зробить усе можливе, щоб "допомогти країні". Він сказав, що не отримав відповіді від міністерства.
Документи вилучено
Згідно з інформацією, оприлюдненою після обшуку, агенти ФБР вилучили понад 20 ящиків записів, а також окремі документи, дві підшивки фотографій та різні інші об’єкти. У квитанції про майно, наданій адвокату Трампа, вказується, що багато вилучених документів були засекреченими, а деякі були позначені як «цілком таємна/захищена інформація», що означає, що інформація, яку вони містили, вважалася однією з найбільш чутливих таємниць країни.
«Люди настільки розлючені тим, що відбувається, — сказав Трамп. - Ми зробимо все можливе, щоб допомогти, тому що накал в країні потрібно знизити. Якщо цього не зробити, трапяться жахливі речі».
У тому ж інтерв'ю колишній президент сказав, що агенти, які проводили обшук, "могли підкинути все, що хотіли".
Заяви про розсекречення документів
Президенти США мають повноваження в односторонньому порядку розсекречувати документи, і Трамп минулого тижня заявив, що перед відходом з посади він офіційно розсекретив усі документи, які були з ним у Мар-а-Лаго. Поки що колишній президент не надав жодних доказів того, що він робив такі кроки.
Однак, незалежно від статусу секретності документів, Трамп чи будь-який інший державний службовець не можуть забирати державні документи собі. Закон про президентські документи 1978 року, зокрема передбачає, що після того, як президент залишить посаду, усі президентські документи автоматично передаються на законне зберігання до Національного управління архівів і документів (NARA).
На початку цього року Трамп передав NARA ще 15 ящиків із президентськими записами після того, як агентство звернулося до суду за їх поверненням. Коли агентство виявило в цих коробках секретні матеріали, воно попередило Міністерство юстиції.
Репортажі The New York Times та інших новинних видань свідчать, що адвокати Трампа запевнили представників правоохоронних органів, що в Мар-а-Лаго більше немає секретних матеріалів. Однак пізніше ФБР дізналося, що це не відповідало дійсності і видало повістку до суду для отримання будь-яких секретних документів, що залишилися. Ордер на обшук був виданий після того, як Трамп їх не передав.
Законодавці Республіканської партії вимагають інформації
Також у понеділок союзники Трампа на Капітолійському пагорбі почали закладати основу для розслідування в Конгресі обставин рейду, яке вони пообіцяли розпочати, якщо їм вдасться отримати контроль над однією чи обома палатами Конгресу на виборах в листопаді.
У листі до генерального прокурора Мерріка Гарленда, який особисто схвалив заявку на ордер на обшук будинку Трампа, 18 республіканських членів Комітету з правових питань Палати представників написали: «Безпрецедентний рейд ФБР у резиденції президента Трампа є шокуючою ескалацією використання адміністрацією Байдена правоохоронних органів в якості зброї проти політичних опонентів. Американський народ заслуговує на прозорість і підзвітність наших найвищих посадових осіб правоохоронних органів у виконавчій владі. Ми не погодимося ні на що, крім вашої повної співпраці з нашим розслідуванням».
У листі, копію якого було надіслано директору ФБР Крістоферу Рею, Гарленду було наказано зберегти та передати будь-які документи, пов’язані з обшуком або підготовкою до обшуку.
У той час як республіканці стверджують, що адміністрація Байдена «використала» Міністерство юстиції проти політичних ворогів президента, Міністерство юстиції також відкрило кримінальне розслідування дій сина президента Хантера Байдена.
Ділові відносини Хантера Байдена в інших країнах та його інші дії, вже протягом кількох років перебувають під пильною увагою. Байдена Молодшого не звинуватили в жодному злочині, і розслідування Міністерства юстиції щодо нього не поширюється на його батька.
Наступні дії
Лист Гарленду надійшов після сигналу від керівництва республіканців про те, що обставини обшуку на Мар-а-Лаго будуть у центрі уваги, якщо вони отримають контроль над однією з палат Конгресу наступного року.
Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, провідний кандидат на посаду спікера Палати представників від республіканців, пообіцяв провести вичерпні розслідування дій Міністерства юстиції та Гарленда.
"Міністерство юстиції потерпає від надзвичайної політизації, - заявив минулого тижня Маккарті. - Коли республіканці повернуть Палату представників, ми здійснимо відповідний нагляд за цим департаментом, встановимо факти і не залишимо каменя на камені».
Різна реакція політиків-республіканців
Реакція на обшук серед законодавців-республіканців різна: деякі, як-от сенатор Рік Скотт, порівнюють ФБР із Гестапо, таємною поліцією Німеччини часів нацизму. Конгресмен Пол Госар написав у Twitter: «Ми повинні знищити ФБР».
Однак інші більш помірковані.
Конгресмен Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з розвідки Палати представників, сказав під час виступу в програмі новин CNN State of the Union, що члени комітету мають достатній доступ до матеріалів, якими ФБР обґрунтувало запит на ордер на обшук і їм слід дозволити самим судити, чи обшук був виправданим.
Сенатор Майк Раундс в неділю в програмі NBC Meet the Press, сказав, що він вважає, що Міністерство юстиції має якнайшвидше оприлюднити інформацію про кроки, які воно вжило перед виконанням ордера на обшук будинку колишнього президента, тому що «ми хочемо, щоб американський народ довіряв інституціям».
"[Ми] не повинні розмірковувати, - сказав Раундс. - У нас є дозвіл. У нас є можливість нагляду. Генеральний прокурор Гарленд має надати ці матеріали. Є заклики це зробити від обох партій. Помістіть матеріали в кімнату. Дайте нам їх побачити. І тоді ми зможемо сказати вам нашу відповідь і чи існує загроза національній безпеці, чи це зловживання повноваженнями з боку Генерального прокурора Гарленда".
Він додав: «Я думаю, дуже важливо в довгостроковій перспективі для Міністерства юстиції, показати, що була не просто спроба знайти щось, а що вони мали підстави, що вони справді вичерпали всі інші засоби. І якщо вони не доведуть це, то буде серйозна проблема».
Реакція політиків-демократів
Демократи у Вашингтоні розкритикували рішення Трампа забрати секретні урядові документи після відходу з посади та “демонізацію” ФБР деякими їхніми колегами-республіканцями. Вони попередили, що останнє наражає на небезпеку правоохоронців. Минулого тижня, після обшуку в Мар-а-Лаго, чоловік, який раніше підтримував президента, напав на офіс ФБР в Огайо, перш ніж його застрелила поліція.
Конгресмен Адам Шифф, який очолює постійний спеціальний комітет Палати представників з питань розвідки, заявив, що не бачив доказів того, що Трамп розсекретив документи під час перебування на посаді.
Під час виступу в неділю в програмі CBS Face the Nation Шифф сказав, що він і його колеги звернулися до спецслужб США з проханням оцінити збитки, щоб зрозуміти загрозу національній безпеці, через рішення Трампа розмістити секретні документи в кімнаті, яка, була захищена, за повідомленнями, лише простим замком.
«Що мене найбільше непокоїть, це те, що, принаймні з публічних повідомлень ... видається президент навмисне не віддавав ці документи, після вимог уряду їх повернути, – сказав Шифф. - Це збільшує занепокоєння".
- Голос Америки
Більше півмільйона тонн зерна та продовольства вивезено через коридор в Чорному морі
З 1 по 15 серпня було проведено 36 проходжень кораблів через гуманітарний коридор в Чорному морі, повідомляє Спільний координаційний центр, створений Росією, Туреччиною, Україною та ООН в рамках домовленостей про розблокування українських портів на Чорному морі.
21 корабель вийшов з портів за цей час, включаючи 11 - з Одеси, 6 - з Чорноморська та 4 - порту Південний. Кораблі вивезли 563 317 тонн зерна та продовольства з українських портів.
У вівторок з Одеси відправилось перше судно із зерном для Африки. В СКЦ відзначили поставку 23 000 тонн зерна до Ефіопії.
Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світіДевід Бізлі, Всесвітня продовольча програма ООН
В Мінагрополітики України наголосили на тому, що Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і зауважили, що за підсумками останніх років Україна утримувала лідерство у рамках Всесвітньо продовольчої програми (ВПП) з постачання продовольства для гуманітарних операцій. Загалом у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, а ніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".
Ефіопія, як пише АР, разом із сусідніми Сомалі та Кенією потерпає від найбільшої посухи за чотири десятиліття на Африканському Розі. Цього року тисячі людей у регіоні померли від голоду чи хвороб. Прогнози на найближчі тижні вказують на те, що вперше п’ятий поспіль сезон дощів не відбудеться. Вимерла велика кількість худоби, яка є основою багатства та продовольчої безпеки багатьох сімей.
Загалом, вантажі вивезені через гуманітарний коридор включають 451 481 тонн кукурудзи, 50 300 тонн соняшника, 41 622 тонн пшениці, та інше, повідомили в СЦК.
26% вантажів, за попередніми даними, прямували до Туреччини, 22% - до Ірану, 22% - Кореї, 8% - до Китаю, тощо.
Спільний центр провів 27 інспекцій кораблів. Поки всі з них були успішними, повідомляє СКЦ.
Підтримка Заходу України: до перемоги, чи до переговорів про компроміс?
Кореспондент CNN Нік Робертсон, який проїхав вздовж понад тисячокілометрової лінії фронту, каже, що українці мають величезну територію і людські ресурси, тож воювати вони можуть ще довго. «Навіть незрозуміло, чи почалася справжня визначальна боротьба», – говорить він.
З розповідей українських військових він зрозумів, що вони очікують на російський наступ на сході, а самі розповідають, що планують наступ на Херсон, що на півдні. Хоча, як зауважує журналіст, жодного стягування українських військ у цьому напрямку не спостерігається.
«Незважаючи на приплив західної зброї, такої як американські HIMARS і M777, британські РСЗВ і польські KRABS, Росія все ще перевершує Україну приблизно в п’ять разів за кількістю зброї та людей», – каже репортер CNN.
Він також з сумом констатує, що багато цивільних втратили свої домівки внаслідок російськи бомбардувань, вони живуть на дворі, готують на вогнищі. Пережити зиму в таких умовах, навіть коли патріотичні почуття зашкалюють, буде дуже важко, каже журналіст. Тож висновок, якого він доходить, – війна застрягла у патовій ситуації.
Такої думки дотримуються і деякі аналітики у Вашингтоні, які питають, чи не пора подивитися на речі реально? В України замало сил, щоб виграти цю війну, кажуть вони, Захід також несе чималі збитки, тож чи не час підштовхнути Україну до переговорів?
Війна загрузла. Треба спробувати переговори – Позен
Одним з активних прихильників такої точки зору є Баррі Позен, професор політології Массачусетського технологічного інституту (МІТ) та почесний директор Програми досліджень безпеки МІТ, який нещодавно в статті для Foreign Policy обґрунтовував, що час думати про переговори.
Виступаючи на дебатах, які організував минулого тижня Інститут миру і дипломатії, що об’єднує експертів зі США та Канади, професор Позен сказав, що бачить принаймні дві причини, чому Захід має спробувати піти шляхом переговорів з Росією. Одна з них полягає у тому, що Україна, на його думку, не може виграти цю війну. А друга – Захід в цьому і не дуже зацікавлений.
«Я бачу війну як тупикову рівновагу. Кожна сторона продовжує вдаватись до своїх резервів, щоб спробувати знайти спосіб змінити факти на місці, але вони, здається, не можуть цього зробити. Думаю, що ті з нас, хто має певну дистанцію, можуть побачити це і в наших інтересах спробувати підштовхнути сторони до цього розуміння», – каже професор Позен.
Другий набір причин, на його думку, пов’язаний із різноманітними ризиками, які бере на себе Захід і навіть цілий світ, зокрема вони пов’язані з ядерною загрозою та з розширенням конфлікту. А головне, на його думку, Захід не зацікавлений в Україні.
«Якби Захід мав життєво важливий інтерес в Україні, Україна була б у НАТО та ЄС. А наш інтерес полягає в тому, щоб існувала відносно добре захищена військово нейтральна буферна зона між Європою та кордонами НАТО і російським кордоном. Це не означає, що українців треба роззброїти, але це означає, що буферна зона відповідає нашим інтересам, – каже Позен. – Наше справжнє занепокоєння зараз полягає в різних видах ескалації, не лише ядерній. Війна також може розширитися географічно, і усвідомлюючи витрати та ризики, з якими ми та решта світу щодня працюємо, потрібно рухатися в бік переговорів».
Переговори зараз – це перемога Путіна. Треба дати Україні виграти війну – Міхта
Не будучи в принципі проти переговорів як способу закінчити війну, його опонент у цій дискусії Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що час для них ще не настав.
Він говорить, що Захід не є цілком стороннім спостерігачем у цій війні між Росією та Україною, бо хоче він чи ні, але Росія та Китай ведуть свою боротьбу з демократичним світом вже багато років.
«Це не війна між двома державами, це частина більшої реконфігурації, яка триває в Європі протягом останніх 20 років, і частина більшої, як я її називаю, кризи двох фронтів, яку створили Росія та Китай», – каже американський аналітик, який працює в Європі.
Також, на його думку, для України іти на компроміс зараз, коли захоплені більшість Донецької і Луганської областей і Україна фактично відрізана від Чорного моря, означало б змиритися з перемогою Путіна.
«Я б стверджував, що ця перемога зрештою перетворила б Україну не на буферну державу, а на невдалу державу (державу в стадії розвалу, – ред.) протягом п’яти – семи років, призвела до іншої російської військової кампанії в той час, коли Україна, ймовірно, не буде настільки психологічно готова, настільки об’єднана, як сьогодні, щоб дати відсіч», – вважає Ендрю Міхта.
На його думку, перемога України є цілком реальною, якщо Захід не штовхатиме Україну до переговорів, які закріплять перемогу Путіна та відкриють йому шлях для ескалації конфронтації зі Заходом, а проявить твердість та єдність і використають свої переваги – значно більшу економічну, політичну та військову могутність західного світу. Але для цього, Заходу потрібно побачити реальність загроз і повірити у власні сили та сили України.
«Я думаю, що справжній шлях до перемоги тут веде на Захід, він веде через столиці Західної Європи до Вашингтона та через усі демократичні столиці світу, тому що навіть обмежена допомога України у вигляді артилерійських ракет великої дальності та подібної зброї принесли значні зміни на полі бою. І зараз, ймовірно, починається третя фаза цієї кампанії, яка показує, що за умови належної підтримки, – і це не просто політична єдність, але й готовність ризикувати в усьому західному співтоваристві, я б стверджував, що російські військові зазнають поразки в Україна».
Кіссінджер: «я жодного разу не казав, що будь-яку українську територію треба віддати»
Неочікувано для багатьох оглядачів у загальну дискусію про ситуацію навколо України на боці боротьби Києва за територіальну цілісність виступив важковаговик американської зовнішньої політики, колишній державний секретар Генрі Кіссінджер.
У двох своїх останніх інтерв’ю – американській газеті Wall Street Journal та німецькому журналу Spiegel він заперечив, що колись говорив, ніби Україна мала піти на компроміс та віддати частину територій в обмін на обіцянку миру з Росією. Він сказав, що «жодного разу не казав, що будь-яку українську територію треба віддати».
У розмові з німецьким виданням Кіссінджер уточнив, що, як і президент України Володимир Зеленський, пропонував повернутися на лінію до 24 лютого. Але він ніколи не заперечував, що Україна має право домагатися повернення всіх своїх територій.
«Я підтримую зусилля НАТО та Америки, спрямовані на подолання агресії проти України і, зокрема повернення України до тих розмірів, які вона мала на початку війни. І я можу зрозуміти, якщо Україна продовжить вимагати додаткових коригувань. Тоді до цього можна було б підійти в рамках ширшого погляду на міжнародні відносини», – говорить Кіссінджер у розмові з німецьким виданням.
Раніше Кіссінджер вважав, що з боку НАТО було помилкою пообіцяти Україні, що вона стане членом Альянсу, він казав, що Україна була «скупченням територій, які в минулому належали Росії», які росіяни вважають своїми, хоча «деякі українці» так не вважають. І якби Україна, як колись Фінляндія, перетворилася на буфер між Росією та Заходом, це сприяло б стабільності.
У розмові з Wall Street Journal, опублікованій минулого тижня, 99-літній ветеран американської зовнішньої політики уже каже, що після російської агресії в Україні, «так чи інакше, офіційно чи ні, я вважаю, до України потрібно ставитися як до члена НАТО».
Кіссінджер непрямо, але критикує нинішню американську владу за «відсутність орієнтирів».
Але адміністрація Джо Байдена при кожній нагоді заявляє свою позицію чітко – вона підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно для її перемоги. І якою має бути ця перемога, визначатиме сам Київ.
На підтримку своїх слів Білий дім оголосив минулого тижня про надання Україні нової оборонної допомоги обсягом мільярд доларів, найбільшої за обсягом з початку російської агресії.
Дивіться також:
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео