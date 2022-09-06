Ліз Трасс офіційно призначена новою прем'єр-міністеркою Великобританії  

Королева Великобританії Єлизавета Друга призначила Ліз Трасс прем'єр-міністеркою країни.

Трас - четверта прем'єрка від консерваторів за останні шість років. Вона замінить на цій посаді Бориса Джонсона, який був змушений піти у відставку після трьох років перебування при владі.

"Королева прийняла сьогодні на аудієнції високоповажну Елізабет Трасс, члена парламенту, і попросила її сформувати нову адміністрацію, – йдеться у заяві Букінгемського палацу. – Пані Трасс прийняла пропозицію її Величності та поцілувала її руку після призначення прем'єр-міністром та першим лордом казначейства".

Одним із найбільших викликів перед Трас на посаді глави уряду - розв'язати проблеми, пов'язані з наслідками рецесії у Великій Британії та рахунками за електроенергію, які зростають.

Попередній прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав країну об'єднатися навколо нової лідерки.

"Ось і все, хлопці, – сказав Джонсон, виступаючи на Даунінг-стріт. – Я кажу своїм колегам-консерваторам: настав час відкинути убік політику. Настав час усім нам стати на бік Ліз Трасс, її команди та її програми».

У своїй прощальній промові Джонсон згадав свої успіхи на посаді, включаючи програму вакцинації під час пандемії коронавірусу та підтримку України у її протистоянні Росії. Brexit Джонсон назвав одним зі своїх головних досягнень.

Як повідомляв "Голос Америки", в останній день перебування на посаді Борис Джонсон поговорив по телефону із президентом України Зеленським і запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну.

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