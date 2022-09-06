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Ліз Трасс офіційно призначена новою прем'єр-міністеркою Великобританії
Королева Великобританії Єлизавета Друга призначила Ліз Трасс прем'єр-міністеркою країни.
Трас - четверта прем'єрка від консерваторів за останні шість років. Вона замінить на цій посаді Бориса Джонсона, який був змушений піти у відставку після трьох років перебування при владі.
"Королева прийняла сьогодні на аудієнції високоповажну Елізабет Трасс, члена парламенту, і попросила її сформувати нову адміністрацію, – йдеться у заяві Букінгемського палацу. – Пані Трасс прийняла пропозицію її Величності та поцілувала її руку після призначення прем'єр-міністром та першим лордом казначейства".
Одним із найбільших викликів перед Трас на посаді глави уряду - розв'язати проблеми, пов'язані з наслідками рецесії у Великій Британії та рахунками за електроенергію, які зростають.
Попередній прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав країну об'єднатися навколо нової лідерки.
"Ось і все, хлопці, – сказав Джонсон, виступаючи на Даунінг-стріт. – Я кажу своїм колегам-консерваторам: настав час відкинути убік політику. Настав час усім нам стати на бік Ліз Трасс, її команди та її програми».
У своїй прощальній промові Джонсон згадав свої успіхи на посаді, включаючи програму вакцинації під час пандемії коронавірусу та підтримку України у її протистоянні Росії. Brexit Джонсон назвав одним зі своїх головних досягнень.
Як повідомляв "Голос Америки", в останній день перебування на посаді Борис Джонсон поговорив по телефону із президентом України Зеленським і запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну.
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Всі новини дня
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Байден не готовий визнавати Росію державою-спонсором тероризму - ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Джо Байден не вважає, що Росію варто зараз визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення в Україну, – про це повідомляє інформаційна агенція Reuters 5 вересня.
На питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, президент Байден відповів: "Ні".
Деталей, чим змотивована ця відповідь, агенція не наводить.
Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще був розглянутий.
Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій закликає Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюція має необов’язковий характер.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.
Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а російський політичний режим – неонацистським за "суттю і практикою".
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Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео
На сьомий місяць війни перед Україною нависла загроза високої інфляції. Про це застерігають американські та європейські економісти в дослідженні "Макроекономіка в умовах війни в Україні", опублікованому лондонським Центром економічних стратегічних досліджень.
Санкції і втрати змушують Росію купувати зброю в Північної Кореї, кажуть США
Американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідслужб США, повідомляють, що затяжна війна Росії в Україні та міжнародні санкції змушують Москву закуповувати зброю в Північній Кореї після інформації, що росіяни також придбали бойові безпілотні літальні апарати в Ірану.
Джерелом для повідомлень про Північну Корею стали розсекречені дані розвідки США, а також коментарі представників розвідслужб для американської преси.
Першою про це написала газета The New York Times, назвавши це «свідченням того, що міжнародні санкції перерізали канали постачання» і змусили Москву звертатися до держав, які перебувають під санкціями ООН.
Газета вказує, що у розкритих даних розвідки міститься мало подробиць стосовно того, про яку саме зброю йдеться, чи по обсяги, але у додаткових коментарях неназваного офіційного представника США сказано про ракети близької дії, гарматні набої і можливо інше північно-корейське озброєння.
«Кремль має бути стурбований тим, що він вимушений взагалі купувати будь-що в Північної Кореї», - цитує The New York Times Мейсона Кларка, аналітика з Інституту досліджень війни.
...До весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції.
Американський телеканал CNN, посилаючись на своє спілкування з посадовцем США, передає, що «Росія перебуває в процесі придбання мільйонів ракет і гарматних набоїв» і напевне буде змушена купувати ще.
Раніше російські представники також заявляли про можливість використання робочої сили з Північної Кореї для відбудови руйнувань на захоплених Росією українських територіях.
Агентство Associated Press зауважує, що експорт північнокорейської зброї до Росії був би порушенням санкцій ООН щодо Пхеньяна.
Окреме рішення ООН також вимагає, щоб країни повернули на батьківщину всіх північнокорейських робітників.
Associated Press підкреслює, що в США і раніше були підозри, що Росія і Китай не впровадили всі санкції ООН щодо Північної Кореї, підриваючи намагання міжнародної спільноти стримати розробку Пхеньяном ядерної зброї та ракет, що можуть загрожувати іншим країнам.
Поповнення західних арсеналів і допомога Україні
Поповнення своїх арсеналів та забезпечення зброєю України також турбує і західних посадовців.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель закликав європейців до більшої координації в питаннях збройного виробництва й допомоги Україні.
«Військові запаси більшості країн ЄС, я би не сказав вичерпані, але значною мірою виснажені, бо ми багато надавали українцям, і їх треба поповнити», - сказав Борель під час обговорення європейськими законотворцями 5 вересня.
Він наголосив колегам, що «найкращий спосіб поповнення - робити це разом», вказавши на потребу уникати дублювання і цілеспрямованіше використовувати ресурси.
Жозеп Борель вважає, що Росія наступні місяці зазнає набагато більшого тиску внаслідок санкцій, а також від військових втрат в Україні.
«Ми знаємо, що попереду важка зима. Але якщо ми її витримаємо, вирішивши енергетичну кризу і зберігши згуртованість. Якщо військовий баланс далі зміщуватиметься, то до весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції», - написав він у своєму офіційному блозі.
- Голос Америки
У Києві сподіваються, що Ліз Трасс буде продовжувати курс на підтримку України. Відео
Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном та подякував йому за визначний внесок у протидію агресії Росії.
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