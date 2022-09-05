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“Україна виграє війну” - Борис Джонсон в останній день перебування на посаді прем'єр-міністра Британії
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в останній день перебування на посаді у телефонній розмові подякував президенту України Володимиру Зеленському за лідерство та дружбу.
“Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, він вірить, що президент Зеленський та його народ зможуть і виграють війну в Україні. … Прем'єр-міністр сказав, що він переконаний, що українські сили зможуть і надалі успішно відбивати російські сили, і додав, що Великобританія залишається непохитною у своїй підтримці”, - повідомляє прес-служба британського уряду.
Президент Зеленський у відповідь подякував Джонсону за підтримку України. “Лідери домовилися підтримувати тісні контакти”, - повідомляють у британському уряді.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
Як повідомляв “Голос Америки”, у понеділок лідером Консервативної партії Великобританії обрали очільницю зовнішньополітичного відомства країни Ліз Трасс. Відтак вона стане новою прем’єр-міністеркою країни.
Трасс обіцяла, що президент України стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки.
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У День праці президент Байден віддав належне працівникам, які стали двигуном процвітання країни
Сполучені Штати відзначають День праці. Цього дня по всій країні на честь американських робітників проводять паради та інші урочистості.
Президент США Джо Байден разом з міністром праці Марті Волшем цього дня відвідують штати Вісконсін та Пенсильванію.
У своїх виступах президент США наголосив на “гідності американських робітників”.
“Американські робітники побудували наші громади, заклали основу нашої демократії та стали двигуном нашого процвітання. Профспілки були голосом американських робітників, прокладаючи їм шлях до влади як головної сили в нашому суспільстві. Давайте будемо солідарними з усіма працівниками та зміцнимо їхню здатність організовуватись і вести переговори з роботодавцями”, - заяву президента Байдена до Дня праці оприлюднили на сайті Білого дому.
“У цей День праці давайте подякуємо всім американським працівникам, які будують цю націю та прокладають наше майбутнє”, - заявив президент США Джо Байден.
Перша Леді США Джилл Байден, вчителька за професією, у День праці віддала належне роботі освітян.
“В час, коли ми відзначаємо День праці, я думаю про освітян нашої країни. Дякуючи вам, наші учні та студенти добріші і розумніші, готові постати перед викликами світу. Дякую за вашу щоденну роботу”, - написала Джилл Байден.
На Твітер-сторінці Білого дому із посиланням на Міністра праці США оприлюднили короткий звіт роботи нинішньої президентської адміністрації.
“Кілька економічних фактів до Дня праці. Ми створили 10 мільйонів робочих місць з часу, коли новий президент прийшов до влади. Рівень безробіття впав на три з половиною відсотки. Ми відновили всі втрачені робочі місця за час пандемії, дефіцит (бюджету - ред.) має скоротитися цього року на понад трильйон доларів”, - повідомили у Білому домі.
Водночас лідер опозиційної Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті напередодні Дня праці звинуватив діючу владу у “рекордній інфляції”.
“Від рекордної інфляції та кризи відкритого кордону, до зменшення фінансування поліції та наклеювання ярлика “домашній терорист” на батьків (у школах - ред.), радикальні ліві демонтують американську демократію на наших очах”, - написав він у Твітері у неділю, 4 вересня.
День праці у США є офіційним вихідним. Цей день також вважається неофіційним завершенням літа у США.
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- Голос Америки
"Найсерйозніша ситуація" - міжнародна спільнота реагує на зупинку останнього реактора Запорізької АЕС
Одна із найбільших у світі атомних електростанцій офіційно вимкнена з мережі. Остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України, була відключена через російські обстріли. Таке повідомлення в понеділок, 5-го вересня, оприлюднили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - йдеться на сайті компанії.
В повідомленні також зазначили, що протягом останніх трьох днів російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.
"Внаслідок цього (обстрілів ред.) були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений автотрансформатор (АТ) 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - наголошують в "Енергоатомі".
Ризики внаслідок бойових дій навколо Запорізької АЕС обговорюють як американські ЗМІ, так і посадовці.
"Український "Енергоатом" повідомляє про відключення останньої лінії електропередач до Запорізької АЕС. Останній діючий реактор на майданчику зараз зупинено. Це потенційно найсерйозніша ситуація на станції", - написав на своїй сторінці у Twitter Джефф Брумфіль, редактор та кореспондент "NPR science", найбільшої некомерційної мережі радіостанцій у США.
Створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС закликала Емі Клобучар, сенаторка-демократка від штату Міннесота.
"Наш візит до України підкреслив, наскільки важливо створити демілітаризовану зону. До цього закликають і США, і Україна, і світ. Від цього залежить безпека мільйонів людей", - написала Клобучар на своїй сторінці у Twitter, в неділю 4-го вересня.
На необхідності створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС наголошує і міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав український посадовець на своїй сторінці у Facebook в понелілок, 5-го вересня.
Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, заявила, що "найбільшу атомну електростанцію перетворили на зону бойових дій".
"Мені було лише 3 роки, коли в 1986 році на кордоні між Україною та Білоруссю сталася Чорнобильська катастрофа. Найжахливіша ядерна аварія в історії була прихована радянським режимом. Зараз найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію перетворили на зону бойових дій", - написала Тихановська на своїй сторінці у Twitter, в п'ятницю, 2-го вересня.
Нині в "Енергоатомі" намагаються відновити роботу атомної електростанції, про це речник компанії повідомив у коментарі для CNN.
"Є шанс відновити передачу електроенергії до української мережі", - повідомив пердставник "Енергоатому" підкресливши, що не може уточнити терміни, оскільки ситуація залишається напруженою.
За словами представника "Енергоатому", який спілкувася із CNN, нині ситуація не є аварійною.
"Енергоблок №6 ще працює і охолоджує всі інші ядерні реактори. То ж, по суті, він підтримує потужність самої станції", – пояснив речник. "Коли генератори вмикаються, як правило, автоматично, така ситуація буде вважатися аварійною. Наразі це не так".
Раніше в понеділок, 5-го вересня, в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що чотири представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) покинули Запорізьку атомну електростанцію. Два представники місії залишаються на об'єкті.
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- Голос Америки
Допомогу Україні та енергетичну безпеку обговорили віце-президентка США Камала Гарріс та прем'єр Польщі Матеуш Моравецькі
Польську допомогу Україні, серед іншого, обговорила віце-президентка США Камала Гарріс під час розмови з прем’єр-міністром Польщі Матеушом Моравецькі. Про це повідомляє Білий дім.
"Віце-президентка визнала щедрість і лідерство Польщі в прийомі мільйонів українських біженців і наданні критичної гуманітарної допомоги, так само як і наданні життєво важливої безпекової підтримки, щоб допомогти народу України захищати їхню демократію від російської агресії, яка триває", - мовиться у повідомленні Адміністрації президента США.
Сторони також обговорили посилення взаємної співпраці щодо атомної електрогенерації в Польщі, яка "посилила б європейську енеретичну безпеку".
Крім того, Камала Гарріс "підтвердила стійку силу американсько-польських відносин у зусиллях на посилення нашої колективної безпеки, зокрема, постійне розміщення передового командного пункту штабу 5-го корпусу армії США в Познані, яке президент Байден нещодавно назвав першим постійним розміщенням сил США на Східному фланзі НАТО", – повідомляє Білий дім.
США перемістили штаб-квартиру своїх ротаційних сил з Німеччини до Польщі в 2017 році. Згодом туди ж перенесли штаб 5 корпусу армії США.
У березні Камала Гарріс під час візиту до Польщі запевнила польський народ, що "у цей час російської агресії та війни Путіна, ми серйозно сприймаємо наше забов'язання захищати, у разі потреби, кожен дюйм території НАТО".
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Ліз Трасс обрали новою прем’єр-міністеркою Великої Британії
Міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс стала новою очільницею правлячої Консервативної партії і відтак – новою прем’єр-міністеркою країни. Про це партія заявила 5 вересня.
«Для мене честь бути обраною лідеркою Консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал Сполученого Королівства», – прокоментувала Трасс свою перемогу.
Тепер чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку з посади, яку займе Трасс.
Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування, в якому її опонентом був ексміністр фінансів Ріші Сунак. Воно відбулося 2 вересня.
Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
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