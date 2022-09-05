“Україна виграє війну” - Борис Джонсон в останній день перебування на посаді прем'єр-міністра Британії

Одна із найбільших у світі атомних електростанцій офіційно вимкнена з мережі. Остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України, була відключена через російські обстріли. Таке повідомлення в понеділок, 5-го вересня, оприлюднили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - йдеться на сайті компанії.

В повідомленні також зазначили, що протягом останніх трьох днів російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

"Внаслідок цього (обстрілів ред.) були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений автотрансформатор (АТ) 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - наголошують в "Енергоатомі".

Ризики внаслідок бойових дій навколо Запорізької АЕС обговорюють як американські ЗМІ, так і посадовці.

"Український "Енергоатом" повідомляє про відключення останньої лінії електропередач до Запорізької АЕС. Останній діючий реактор на майданчику зараз зупинено. Це потенційно найсерйозніша ситуація на станції", - написав на своїй сторінці у Twitter Джефф Брумфіль, редактор та кореспондент "NPR science", найбільшої некомерційної мережі радіостанцій у США.

Створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС закликала Емі Клобучар, сенаторка-демократка від штату Міннесота.

"Наш візит до України підкреслив, наскільки важливо створити демілітаризовану зону. До цього закликають і США, і Україна, і світ. Від цього залежить безпека мільйонів людей", - написала Клобучар на своїй сторінці у Twitter, в неділю 4-го вересня.

На необхідності створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС наголошує і міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав український посадовець на своїй сторінці у Facebook в понелілок, 5-го вересня.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, заявила, що "найбільшу атомну електростанцію перетворили на зону бойових дій".

"Мені було лише 3 роки, коли в 1986 році на кордоні між Україною та Білоруссю сталася Чорнобильська катастрофа. Найжахливіша ядерна аварія в історії була прихована радянським режимом. Зараз найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію перетворили на зону бойових дій", - написала Тихановська на своїй сторінці у Twitter, в п'ятницю, 2-го вересня.

Нині в "Енергоатомі" намагаються відновити роботу атомної електростанції, про це речник компанії повідомив у коментарі для CNN.

"Є шанс відновити передачу електроенергії до української мережі", - повідомив пердставник "Енергоатому" підкресливши, що не може уточнити терміни, оскільки ситуація залишається напруженою.

За словами представника "Енергоатому", який спілкувася із CNN, нині ситуація не є аварійною.

"Енергоблок №6 ще працює і охолоджує всі інші ядерні реактори. То ж, по суті, він підтримує потужність самої станції", – пояснив речник. "Коли генератори вмикаються, як правило, автоматично, така ситуація буде вважатися аварійною. Наразі це не так".

Раніше в понеділок, 5-го вересня, в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що чотири представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) покинули Запорізьку атомну електростанцію. Два представники місії залишаються на об'єкті.

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