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Лама-драма: десятки лам та страусів Ему втекли з ферми у Каліфорнії

  • Голос Америки

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У перший день нового року, о 6:30 ранку, поліція округу Ріверсайд, у південній Каліфорнії отримала повідомлення про велику кількість лам та страусів Ему, які йшли вулицею.

З’ясувалося - вони втекли з місцевої ферми в містечку Періс, де розводять екзотичних тварин, повідомляє CNN.

20-30 лам усе ще залишаються в розшуку

«У результаті розслідування ми встановили, що замок на паркані був зрізаний, що й дозволило тваринам залишити територію», - повідомила поліцейська Робін Флорес.

Поліцейські та працівники служби контролю за тваринами оточили лам та страусів та доставили їх на ферму, втім не усіх, 20-30 лам усе ще залишаються в розшуку.

Місцеве населення припустило, що тварини втекли через погане поводження на фермі, розкритикувавши її власників у соціальних мережах. Але перевірка встановила, що усі тварини там перебувають у доброму здоров’ї.

«Ми не побачили жодної тварини, яка має ознаки знущання чи недогляду, немає виснажених тварин. Ми весь час маємо справу з такими речами і тварини (на фермі - ГА), на вигляд, мають здорову вагу», - заявив Джон Велш, речник Служби з контролю за тваринами округу Ріверсайд.


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