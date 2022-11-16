Остін заявив про ефективність наданих Україні систем ППО та анонсував нову допомогу, зокрема танки

Надані США та союзними країнами системи ППО допомагають Україні захистити мирне населення, а американські системи NASAMS мали 100% успіх в Україні із перехоплення російських ракет, проте Україна потребує більше допомоги у захисті неба.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається в режимі онлайн в середу.

"З часу нашого останнього засідання контактної групи сім країн або надіслали Україні критично важливе обладнання для повітряної оборони або зобов'язались це зробити. І це врятує життя невинних українських чоловіків, жінок і дітей, а також допоможе українським Збройним силам захистити своє небо. Тим часом, США, Нідерланди та Чехія працюють разом, щоб надати Україні 90 відремонтованих танків T-72".

Остін процитував слова президента Джо Байдена, що США допомагатимуть Україні "стільки, скільки знадобиться", і додав, що разом із нещодавно оголошеними новими пакетами безпекової допомоги у 400 мільйонів доларів та додатково оголошеним наданням обладнання на 400 мільйонів доларів із американських запасів, загалом США надали Україні допомоги на понад 18,6 мільярдів доларів від початку російської війни 24 лютого.

Як Голос Америки повідомляв раніше, Остін також підкреслив успіхи української армії, зокрема, зі звільнення Херсона, і заявив: "Ми збираємося підтримувати наш імпульс протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати досягнення та перехоплювати ініціативу на полі бою".

Кремль може сподіватись, що більша кількість обстрілів зламає рішучість українського народу, але звичайні громадяни України відповіли із неймовірною витримкою (defiance - ред.), яку світ знає так добре

"Росія зазнає невдачі за невдачею на полі бою і ставить ціллю ударів цивільне населення та інфраструктуру. Це лише підкреслює (важливість) намірів цієї Контактної групи і підсилює рішучість українців. Кремль може сподіватись, що більша кількість обстрілів зламає рішучість українського народу, але звичайні громадяни України відповіли із неймовірною витримкою (defiance - ред.), яку світ знає так добре", - сказав глава Пентагону.

Нині в інтерв'ю DW речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив ефективність NASAMS та інших систем, проте наголосив, що цього не достатньо для захисту всієї території України від російських атак.

"Суттєвим фактором є надання зброї нашими західними партнерами. Її хоч і небагато, але вона працює. Так, вчора із десяти пусків NASAMS збив десять повітряних цілей.

IRIS-T практично на сто відсотків відпрацьовує при ракетних атаках. Також самохідні зенітні установки Gepard, Avenger, Aspide. Найближчим часом запрацює комплекс Hawk. Він морально застарілий, але зможе збивати крилаті ракети та дрони, - сказав Ігнат. - Втім, нам досі катастрофічно не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому що Україна велика держава. Тому ми перекриваємо певні райони, постійно переміщуємося і маневруємо".