Опоненти санкцій проти "Північного потоку-2" витрачають мільйони на лобістів у Вашингтоні - OpenSecrets

Вашингтонська неурядова організація Open Secrets, що відстежує гроші в політиці, дослідила витрати на лобіювання питання санкцій щодо "Північного потоку-2" у Вашингтоні.

Режим санкцій проти газотранзитного проекту "Газпрому" "Північний потік-2" жваво обговорюється цього тижня в Сенаті в рамках затвердження проекту оборонного бюджету (NDAA). Оглядачі вказують на те, що саме це питання стало каменем спотикання для затвердження оборонного бюджету, законопроекту, який зазвичай має підтримку обох партій і затвержувався вчасно протягом минулих 60 років.

Дослідниця OpenSecrets Анна Массолія, на основі аналізу документів бази даних Міністерства юстиції США, вказує, що "Північний потік-2" сплатив більше 4,5 млн дол лобістській фірмі Roberti Global, якою керує донор Демократичної партії лобіст Вінсент Роберті.

В окремому дослідженні на основі документів фінансування партій, Axios зазначає, що Роберті надав цього року максимально можливу пожертву, що складає близько 6 000 доларів, низці сенаторам-демократам.

З початку 2020 року, "Північний потік-2" також витратив 1,3 млн дол на послуги лобістської фірми BGR Group, якою володіє колишній співробітник республіканської партії Уолкер Робертс.

Також п'ять європейськийх компаній - партнерів в газотранзитному проекті найняли лобіста McLarty Inbound, щоб лобіювати Держдеп та Національну раду безпеки США, пише Массолія. Вони сплатили за послуги 840 000 дол в 2020 році і 600 000 за перші три квартали 2021 року. Керівним партнером компанії є Річард Берт, який надав інформацію про свої лобістські послуги з питань "російських санкцій" та "енергобезпеки". В травні Демократична партія оголосила, що повертає пожертви надані Бертом.

Українська Федерація роботодавців нафтогазової індустрії сплатила 840 000 дол лобістькій фірмі​ Yorktown Solutions і поновила контракт до кінця 2021 року. Компанією керує Деніел Вайдіч, колишній радник американського сенатора Теда Круза.

В статті використано інформацію Axios.

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