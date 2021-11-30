Оборонний бюджет США не набрав достатньо голосів в Сенаті. Серед суперечливих питань - санкції проти "Північного потоку-2"

Проект оборонного бюджету США (NDAA) не набрав необхідних 60 голосів сенаторів під час голосування в понеділок. За проект проголосувало 45 сенаторів, а 51 висловились проти.

Законодавці відзначають, що проект оборонного бюджету зазвичай має підтримку обох партій у США і в минулі 60 років затверджувався щоразу. Перед голосуванням сенатор-республіканець Джим Інгоф розкритикував лідера більшості в Сенаті демократа Чака Шумера за те, що було надано недостатньо часу для проведення "відкритих і прямих" обговорень поправок. Шумер, у свою чергу, звинуватив республіканців у необґрунтованому блокуванні законопроекту.

Серед поправок - ініціатива сенаторів-республіканців із запровадження обов'язкових санкції проти "Північного потоку-2".

Перед голосуванням в понеділок лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл виступив за розгляд поправки щодо "Північного потоку-2": "Розгляд санкцій проти трубопроводу, який підживлює поширення впливу Путіна в Європі, включаючи поправки сенатора Ріша, які чітко відповідають формулюванням, одностайно доданим Палатою представників, однозначно варте на час Сенату", - заявив Макконнелл.

19 листопада Джим Ріш та сенатор-республіканець Тед Круз виступили із заявами в Сенаті на підтримку включення поправки про необхідні санкції щодо "Північного потоку-2" до NDAA.

Відповідну поправку вже включено до законопроекту, який розглядає інша палата американського Конгресу - Палата представників США. Її підтримали конгресмени від обох партій.

Посадовець Білого дому в коментарі Politico в понеділок заявив: "Ми бачимо, що деякі члени Конгресу просувають санкції, які насправді не стримують Росію, але загрожують трансатлантичній єдності, для того, щоб отримати політичні бали вдома - і це затримує фінансування низки непов'язаних питань в сфері національної безпеки". Раніше Axios повідомляв, що Німеччина звернулась до уряду США з проханням утриматись від санкцій проти "Північного потоку-2".

Адміністрація США окремо працює над законодавчим "пакетом санкцій, який би не дозволив Росії проводити подальше вторгнення до України".

В коментарі The Hill, посадовець Білого дому заявив, що адміністрація США окремо працює над законодавчим "пакетом санкцій, який би не дозволив Росії проводити подальше вторгнення до України".

Влітку державний департамент США розширив санкції проти "Північного потоку-2" і включив до санкційного переліку компанію Nord Stream 2 AG, однак надав виключення для неї з режиму санкцій. Цей крок викликав критику низки законодавців.

США та Німеччина також підписали меморандум, щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

В статті використано матеріали Politico, The Hill, Axios.

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