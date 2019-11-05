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Місцеві вибори у США - їх результати можуть бути раннім показником симпатій виборців на виборах-2020. Відео

  • Голос Америки
Місцеві вибори у США - їх результати можуть бути раннім показником симпатій виборців на виборах-2020. Відео
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У штатах Кентуккі, Міссісіпі та Луїзіані обирають губернаторів. У Вірджинії – депутатів Конгресу штату. У Кентуккі та Міссісіпі діючі губернатори-республіканці протистоять кандидатам від Демократичної партії, обидва з яких посідають посади прокурорів штату. Кентуккі та Міссісіпі проголосували за Трампа на минулих виборах із великим відривом і очікується, що обидва губернатори збережуть свої посади. У Луїзіані, губернатор - демократ намагається зберегти свою посаду, але очікується, що його доля буде вирішуватися у другому турі 16 листопада.

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