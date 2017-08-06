"Ломаченко - новий Мухаммед Алі?" Ось що західні ЗМІ пишуть про перемогу Ломаченка

Перемога українського боксера Василя Ломаченка над Мігелем Марріаґою викликала бурю реакцій в соціальних мережах, а також у західних ЗМІ, присвячених темі спорту.

"Новий Мухаммед Алі? Василь Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO", - твітує "Бі-бі-сі Спорт".

"Василь Ломаченко продемонстрував увесь свій вражаючий талант відправивши у технічний нокаут Мігеля Марріаґу" - новина під таким заголовком вийшла на сайті "Лос-Анжелес Таймс".

Американська боксерська промоутерська компанія "Top Rank Promotions" пише: "Це робота Ломаченко, і він страшенно добрий у цьому".

"Остання статистика показує наскільки Василь Домаченко домінував над Мігелем Марріаґою", - йдеться у Твіттері американскього кабельного спортивного телеканалу, присвяченого спортивній статистиці та результатам.

Читайте також: Ломаченко отримає за бій сьогодні $750 000 - американський журналіст

Дивіться також: Українці з'їхалися до Вашингтона на тріумф "Золотого тріо" українського боксу

​