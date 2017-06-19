Лондон і Брюссель починають дворічні переговори про розлучення

Понеділок 19 червня - день офіційного початку у Брюсселі переговорів британського уряду з представниками ЄС про умови виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Ми не відвертаємося від Європи. Необхідно, щоб угода, якої ми досягнемо, дозволяла процвітати і Британії, і ЄС в рамках нового глибокого й особливого партнерства, якого ми прагнемо з нашими найближчими союзниками і друзями.

Серед найнагальніших питань: статус і права британських громадян у країнах ЄС та європейців у Британії, розподіл фінансових зобов’язань та активів, кордон між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.

Переговори повинні закінчитися до офіційного припинення членства Британії в організації наприкінці березня 2019 року.

Британську делегацію очолює міністр з питань “Брекзиту” Дейвід Дейвіс, а команду ЄС - колишній міністр закордонних справ Франції Мішель Барньє, який має посаду комісара.

Дейвіс раніше висловив сподівання, що сторони дійдуть згоди про “глибоке і особливе партнерство”.

“Ми хочемо, щоб обидві сторони стали міцними й заможними, здатними поширювати наші спільні європейські цінності, вести перед у світі і показувати рішучість у захисті безпеки наших громадян”, - йдеться у проекті його очікуваної у Брюсселі промови, поширеної у британських ЗМІ.

Непевність

Але у Великій Британії на різних рівнях лунають суперечливі заяви стосовно того, якими повинні бути результати переговорів з ЄС, і який вигляд матимуть майбутні відносини Лондона з Брюсселем.

Напередодні кілька впливових британських бізнес-організацій звернулися до свого уряду із закликом віддавати пріоритет економічним питанням.

Вони вказують на необхідність збереження доступу до європейського спільного ринку та участі у митному союзі ЄС до часу, коли буде досягнена й впроваджена остаточна домовленість.

У майбутньому британський бізнес хоче бачити з ЄС угоду про вільну торгівлю, що дозволяла б безтарифний обмін товарами і гнучку систему пересування робочої сили.

Тим часом у Брюсселі побоюються, що уряд Терези Мей після невдач на минулих виборах недостатньо міцний, щоб вести ефективні переговори.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, посилаючись на чільного британського дипломата у Брюсселі, що переговори про вихід з ЄС можуть розтягнутися на десятиліття.

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