Британці не дали Терезі Мей мандату на “жорсткий Брекзит”

Попередні результати дострокових виборів у Великій Британії засвідчують втрати урядової Консервативної партії, яка залишиться найбільшою партією у парламенті, але втратила більшість і автоматичне право формувати уряд.

Очевидно, що вона досягла гіршого, ніж два роки тому результату і майже неспроможна сформувати уряд. Отже я маю сумніви, що вона ще довго залишатиметься лідером Консервативної партії.

За 10 днів до початку переговорів з Брюсселем про умови "Брекзиту" не відомо, чи у Лондоні на той час буде дієспроможний уряд.

Представники Європейського Союзу висловлюють побоювання, що британська політична ситуація загрожує затягуванням переговорів про вихід країни з ЄС, бо Лондон не матиме кабінету міністрів з міцною підтримкою у парламенті.

Станом на ранок у п’ятницю, коли були відомі результати з більшості дільниць, було зрозуміло, що прем’єр-міністр Тереза Мей не отримала переконливішого мандату від британських виборців, якого сподівалася, запропонувавши у квітні дострокові вибори.

Біржа відреагувала на політичну непевність негативно: курс британського фунта впав на 2%.

Перші підрахунки засвідчують, що Консервативна партія здобуває приблизно 42% голосів, Лейбористська - 40%, Ліберальні демократи - 7%, Партія зелених - 2%, Партія незалежності Сполученого Королівства - 2%.

Остаточних результатів очікують у п’ятницю - приблизно опівдні за місцевим часом.

Консерватори не досягають потрібної межі парламентської більшості - 326 місць, але й опозиційні лейбористи, хоч і збільшили кількість своїх депутатів, не отримали повноваження самостійно формувати уряд.

Позиція Мей послаблена, але наразі вона не подає у відставку і спробує створити урядову більшість, залучивши у парламенті представників дрібних союзницьких партій, зокрема юніоністів з Північної Ірландії.

Про готовність створити свою урядову коаліцію заявив і лідер лейбористів Джеремі Корбин, але його можливості на цьому етапі слабші, ніж у консерваторів.

Корбин, шанси якого 50 днів тому на початку виборчої кампанії вважали жалюгідними, пишається збільшенням своєї фракції і закликав Мей "піти у відставку, і дати можливість створити уряд, який по справжньому репрезентував би усю країну".

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