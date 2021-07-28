Що так зачепило у книжці російських олігархів, і наскільки серйозно ця справа загрожує свободі слова? Подробиці від нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина.
В Лондоні розпочалися судові слухання щодо позовів російських мільярдерів і «Роснефті» через книжку про Путіна. Відео
В Лондоні розпочалися судові слухання щодо позовів російських мільярдерів і нафтової компанії «Роснефть» через книжку про Путіна. Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins вимушені захищатися проти скарг, зокрема, одного з найбагатших росіян Романа Абрамовича про наклеп.
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