В Лондоні розпочалися судові слухання щодо позовів російських мільярдерів і «Роснефті» через книжку про Путіна. Відео

В Лондоні розпочалися судові слухання щодо позовів російських мільярдерів і нафтової компанії «Роснефть» через книжку про Путіна. Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins вимушені захищатися проти скарг, зокрема, одного з найбагатших росіян Романа Абрамовича про наклеп.