Британський уряд вимагає пояснень від Росії щодо нових отруєнь “Новічком”, Москва знову заперечує відповідальність

Міністр внутрішні справ Великої Британії Саджід Джавід заявив, що “дії російського уряду далі підривають нашу безпеку і безпеку міжнародної спільноти”.

Після подальших аналізів зразків від пацієнтів ми тепер знаємо, що вони були уражені нервово-паралітичною отрутою, взявшись за забруднений предмет.

​Лондон знову покладає на Москву відповідальність за отруєння двох осіб, які з суботи 30 червня перебувають у важкому стані в лікарні міста Солсбері.

Там раніше лікували колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля, його доньку Юлію, а також службовця місцевої поліції.

“Повністю неприйнятно, щоб наші люди були навмисними, чи випадковими цілями, або, щоб наші вулиці, наші парки і наші міста були звалищем для отрути”, - наголосив міністр у четвер у парламенті.

Британський уряд стверджує, що в усіх тих п’ятьох людей аналізи виявили ураження нервово-паралітичною отрутою - різновидом хімічної зброї класу “Новічок”, яку ще у 80-х роках розробляв Радянський Союз.

Росія відкидає причетність. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова звинуватила Британію у “брудних політичних іграх” і висловила впевненість, що Лондон буде змушений просити вибачення у Москви.

Британські офіційні представники припускають, що отруєні у суботу Давн Стурджесс і Чарлі Ровлі могли взяти до рук предмет, забруднений отрутою, яку використовували нападники на Скрипалів.

44-річна Стурджесс та 45-річний Ровлі - мешканці містечка Еймсбері, що на відстані трохи більше 10 кілометрів від Солсбері, де 4 березня були виявлені непритомні Скрипалі.

“Після подальших аналізів зразків від пацієнтів, ми тепер знаємо, що вони були уражені нервово-паралітичною отрутою, взявшись за забруднений предмет”, - сказано у повідомленні поліції.

Зараз не повідомляють, який саме це міг бути предмет, але фахівці, яких цитують британські змі, кажуть, що упродовж чотирьох місяців під сонцем і дощем отрута мала б втратити властивості, отже це могла бути закрита ємкість.

Британські служби хімічного захисту упродовж кількох місяців проводили очищення кількох об’єктів у Солсбері, де були Скрипалі, але тепер громадськість застерігають про збреження загрози і просять не братися за невідомі предмети.

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