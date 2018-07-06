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Британський уряд вимагає пояснень від Росії щодо нових отруєнь “Новічком”, Москва знову заперечує відповідальність

Саджід Джавід, британський міністр внутрішніх справ

Міністр внутрішні справ Великої Британії Саджід Джавід заявив, що “дії російського уряду далі підривають нашу безпеку і безпеку міжнародної спільноти”.

Після подальших аналізів зразків від пацієнтів ми тепер знаємо, що вони були уражені нервово-паралітичною отрутою, взявшись за забруднений предмет.
Заява британської поліції

Лондон знову покладає на Москву відповідальність за отруєння двох осіб, які з суботи 30 червня перебувають у важкому стані в лікарні міста Солсбері.

Там раніше лікували колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля, його доньку Юлію, а також службовця місцевої поліції.

“Повністю неприйнятно, щоб наші люди були навмисними, чи випадковими цілями, або, щоб наші вулиці, наші парки і наші міста були звалищем для отрути”, - наголосив міністр у четвер у парламенті.

Британський уряд стверджує, що в усіх тих п’ятьох людей аналізи виявили ураження нервово-паралітичною отрутою - різновидом хімічної зброї класу “Новічок”, яку ще у 80-х роках розробляв Радянський Союз.

Росія відкидає причетність. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова звинуватила Британію у “брудних політичних іграх” і висловила впевненість, що Лондон буде змушений просити вибачення у Москви.

Британські офіційні представники припускають, що отруєні у суботу Давн Стурджесс і Чарлі Ровлі могли взяти до рук предмет, забруднений отрутою, яку використовували нападники на Скрипалів.

44-річна Стурджесс та 45-річний Ровлі - мешканці містечка Еймсбері, що на відстані трохи більше 10 кілометрів від Солсбері, де 4 березня були виявлені непритомні Скрипалі.

“Після подальших аналізів зразків від пацієнтів, ми тепер знаємо, що вони були уражені нервово-паралітичною отрутою, взявшись за забруднений предмет”, - сказано у повідомленні поліції.

Зараз не повідомляють, який саме це міг бути предмет, але фахівці, яких цитують британські змі, кажуть, що упродовж чотирьох місяців під сонцем і дощем отрута мала б втратити властивості, отже це могла бути закрита ємкість.

Британські служби хімічного захисту упродовж кількох місяців проводили очищення кількох об’єктів у Солсбері, де були Скрипалі, але тепер громадськість застерігають про збреження загрози і просять не братися за невідомі предмети.

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