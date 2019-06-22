Американець, що виграв у лотерею, виплатить 15 мільйонів доларів колишній дружині за рішенням суду

Чоловік в американському штаті Мічиган виграв у лотерею 80 мільйонів доларів (чистими 38,3 мільйона доларів) і за рішенням суду має заплатити 15 мільйонів колишній дружині. Про це повідомляє NBC News.

За інформацією місцевого видання Detroit Free Press, пара подала на розлучення за два роки до того, як Річ Зеласко придбав лотерейний квиток у 2013-му.

Як повідомляє NBC News, суд постановив, що один долар, витрачений на покупку виграшного квитка, був «шлюбними грошима і тому спільною інвестицією».

Пару розлучили в 2018-му. Перебуваючи в шлюбі, дружина заробляла до 120 тисяч доларів на рік, а чоловік – 36 тисяч зі свого бізнесу. У них є троє дітей, повідомляє NBC News.

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