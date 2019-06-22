У Празі назрівають найбільші протести з часів Оксамитової революції

Протест у празькому парку Летна має стати найбільшою демонстрацією проти уряду в Чехії з часів Оксамитової революції, пише АР. Протести 1989 року знищили комуністичний режим у тодішній Чехословаччині, а протест, що планується на неділю, завершить хвилю мітингів по всій країні.

Близько 400 тисяч осіб підписали петицію, яка закликає прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша піти з посади через звинувачення у шахрайстві з субсидіями ЄС та виплаті субсидій його колишнім компаніям. І сотні тисяч людей очікуються на мітингу в Празі, щоб закликати популістського мільярдера відмовитися від посади.

Підприємець, який став популістським політиком, заперечує проблеми в країні і вказує на рекордно низький рівень безробіття.

«Чеська Республіка добре працює, – сказав нещодавно Бабіш. – Ми є найкращими в регіоні та в цілій Європі. Якщо ви хочете інвестувати, це найкраще місце (зробити це), це місце для майбутнього».

Прокурори Чехії наразі вирішують, чи слід притягати Бабіса до обвинувачення в шахрайстві з використанням коштів Європейського Союзу.

Міністр, Марі Бенесова, є близьким союзником Бабіша і проголосувала проти прохання поліції, щоб позбавити Бабіша парламентського імунітету перед розслідуванням. Протестувальники побоюються, що міністр може докласти зусиль, щоб обмежити незалежність правової системи країни, як це було в деяких інших країнах Центральної та Східної Європи, таких як Польща.

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