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Заяви Луценка йдуть на руку корупціонерам, - представник Держдепу

  • Голос Америки
Юрій Луценко

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"Америка підтримує посла та її заяви". Так, на запит Української служби "Голосу Америки", представник Державного департаменту США прокоментував звинувачення на адресу Посольства, висловлені Генеральним прокурором України Юрієм Луценком в інтерв'ю The Hill.

Твердження Генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович
Представник Державного департаменту США

Ці нападки лише "подвоюють" рішучість США допомагати України долати корупцію, наголосили в Держдепі .

"Твердження Генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович, - йдеться в заяві. - Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам.

Україна, як і Сполучені Штати, вільна країна з вільною пресою. Це одна з фантастичних і єднальних властивостей американського і українського суспільств. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими. Такі напади подвоюють нашу рішучість допомагати Україні перемогти у боротьбі з корупцією".
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Україна потребує рішучих кроків у боротьбі з корупцією, а Генеральна прокуратура не має до цього політичної волі, що і спонукало США до рішення про переміщення фінансування допомоги до інших проектів, наголосили у Держдепі.

За браком політичної волі з боку України, як наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін
представник Державного департаменту

"Ми завжди наголошували на необхідності здійснення глибоких, всебічних і своєчасних реформ, які відповідають вимогам українського народу, поставленими під час Революції Гідності: припинення системної корупції; швидше економічне зростання і європейське майбутнє для всіх українців. Ми незмінно кажемо, що довгостроковий успіх і стійкість України залежить від її відданості курсу реформ, зокрема боротьбі з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані справі урядовці та міцні антикорупційні інституції.

Сполучені Штати відданні тому, щоб співпрацювати з нашими партнерами в Україні, в тому числі у зусиллях переломити невідступну корупцію, яка продовжує становити загрозу національній безпеці України, її добробуту і демократичному розвитку. За браком політичної волі з боку України, як наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін", - йдеться в заяві.

В Держдепі назвали НАБУ однією з найважливіших антикорупційних установ України.

"Нам відомі повідомлення у ЗМІ щодо заяв керівника НАБУ, однієї з найважливіших антикорупційних інституцій України. Ми радимо вам звернутися до НАБУ по коментарі щодо зазначених заяв", - наголосив представник Держдепу.

Як повідомляв "Голос Америки", Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, звинуватив Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати, а також у критиці розслідування можливого зловживання коштами американської допомоги.

Луценко також заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

«Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цій інформації», – сказав Луценко.

Генпрокурор перевіряє інформацію від народного депутата України про те, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник намагався втрутитись у вибори в США на користь Гілларі Клінтон. Народний депутат надав аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, обговорює це питання, повідомляє Луценко.

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Як зберегти українське в Криму? Інтерв’ю з заступницею міністра інформполітики України. Відео
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Як зберегти українське в Криму? Інтерв’ю з заступницею міністра інформполітики України. Відео

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