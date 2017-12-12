На Заході людей дивує, чому Фірташ все ще заробляє гроші в Україні - Гопко

Український парламент маючи один пленарний тиждень до кінця року зможе присвятити один день антикорупційній програмі дій. На цьому в інтерв’ю журналісту Української служби «Голосу Америки» Руслану Петричку наголосила голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко.

Гопко переконана, що Рада має зосередитись на таких антикорупційних заходах: ухвалення закону про антикорупційний суд, надання НАБУ можливості прослуховування, щоб не залежати від СБУ, а також перезавантаження керівництва Національного агентства з запобігання корупції поряд з запуском автоматичних перевірок електронних декларацій.

Багато олігархів ще зберегли свій вплив в Україні, наголосила Гопко і саме це на Заході зустрічається з нерозумінням.

"Говорячи з представниками Заходу часто постають питання про те, що деякі олігархи все ще зловживають лояльним ставленням до влади, заробляючи великі гроші. Одним з прикладів є Фірташ", - сказала Гопко.

"Часто звучить питання: "Чому Фірташ досі заробляє гроші, хоча Штати вимагають його екстрадиції з Відня?". Звучало питання про Ахметова, Коломойського і розслідування антикорупційних інституцій", - наголосила вона.

Тепер, коли постало питання наскільки Україна віддана подоланню корупції, зросли ризики втратити допомогу Заходу, що особливо небезпечно зараз, "в умовах російської агресії, коли виграти самотужки війну з Кремлем без Заходу дуже важко", - переконана політик.

Гопко вбачає свою роль в тому, щоб переконати партнерів на Заході, що надто "прив’язувати" допомогу до прогресу з реформ може бути несправедливо для українських військових.

Коментуючи зволікання з втіленням заходів з подолання корупції Ганна Гопко заявила: "багато політиків в Україні бояться незалежних антикорупційних інституцій".

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