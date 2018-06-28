Листи Трампа до країн-членів НАТО задають тон для обговорень перед липневим самітом - Defense News

На саміті НАТО в липні США приділятимуть значну увагу обговоренню питання приведення витрат на оборону країн-членів Альянсу до рівня двох відсотків ВВП.

Такий висновок робить видавництво Defense News, цитуючи лист Трампа від 19 червня до прем’єр-міністра Норвегії Ерни Солберг, опублікований норвезькою газетою VG.

Посилаючись на інформацію від поінформованого джерела, Defense News повідомляє, що декілька інших країн-членів НАТО також отримали подібні листи, а журнал Foreign Policy підкреслює, що формат цих листів подібний.

В листі президент США зазначає, що Норвегія є «єдиним союзником в НАТО, який має кордон з Росією і не має чіткого плану зі спрямування двох відсотків ВВП на оборону».

«Я розумію що таке внутрішній політичний тиск, і сам витратив значний політичний капітал, щоб збільшити наші видатки на оборону, - йдеться в листі, цитованому в пресі, – однак, все складніше пояснювати американським громадянам чому деякі країни не виконують наші спільні оборонні зобов’язання».

Спрямування такого листа може свідчити, що тон саміту НАТО буде напруженим, йдеться в статті Defense News.

Греція витрачає більше двох відсотків ВВП на оборонні витрати, однак, спрямовує більше 75% оборонного бюджету на кадрові витрати, що включають виплату пенсій ветеранам

«Чому президент вважає необхідним надіслати такого листа напередодні саміту НАТО – таємниця», - твердить Джулі Сміт, експерт з питань Європи аналітичного центру Center for a New American Security. «Він свідчить про нестачу розуміння ролі Норвегії в Альянсі і задає неправильний тон напередодні важливого саміту, що відбудеться в середні липня», - вважає експерт.

Президент Трамп в своїй політиці приділяє багато уваги тому, щоб добитись від союзників НАТО збільшення видатків.

Критики такої політики Трампа наголошують на тому, що показник у два відсотки може спотворювати розуміння ситуації. Наприклад, Греція витрачає більше двох відсотків ВВП на оборонні витрати, однак, спрямовує більше 75% оборонного бюджету на кадрові витрати, що включають виплату пенсій ветеранам, а такі країни як Данія, наприклад, витрачають основні кошти на масштабні програми з модернізації, йдеться в статті.

Норвегія витрачає біля 27% оборонного бюджету на великі програми, включаючи закупівлю американських літаків і планує збільшити цей показник до 33-х відсотків через кілька років.

Виступаючи на конференції в Вашингтоні цього тижня, міністр закордонних справ Норвегії Айне Еріксен Сьорейде, яка раніше була міністром оборони цієї країни, прокоментувала нарощування оборонних видатків.

«Існує широке розуміння того, що Європа має більше інвестувати до оборони, однак, я вважаю, що не менш важливо говорити про (норвезьку) безпеку і безпеку США. Я думаю, що ми маємо говорити більше про безпеку союзників», - сказала міністр виступаючи в Center for a New American Security, додавши: «ми продовжуємо рішуче підтримувати ціль у 2%».

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