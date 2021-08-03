У ЄС пообіцяли підтримку Литві на тлі нелегальних перетинів кордону з Білорусі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у вівторок телефоном поспілкувався із президентом Литви Гітанасом Науседою. Як Мішель повідомив у соціальній мережі Twitter, темою розмови стали нелегальні перетини кордонів з території Білорусі та погіршення ситуації у Литві.

"Кордони Литви це кордони ЄС. ЄС цілком та конкретно підтримає Білорусь", - відзначив Мішель.

Між тим президент Литви сьогодні відзначив, що Білоруський режим використовує зовнішній кордон країни з ЄС. Науседа назвав дії Білорусі "гібридною атакою" та заявив, що безпека зовнішнього кордону ЄС є спільною відповідальністію.

Як повідомляє журналістка видання The New York Times Валері Хопкінс, сьогодні Європейська агенція з контролю кордонів (Frontex) оприлюднила відео, яке буцімто показує, як автомобілі доправляють мігрантів з території Білорусі до литовського кордону. Хопкінс також повідомляє, що литовські прикордонники напередодні не дозволили перетнути кордон 180 мігрантам. 27 жінок з дітьми натомість прибули на територію Литви.

"На Литву припадає 678 кілометрів кордону ЄС з Білоруським режимом, кордону з випробувальною ділянкою, де режим із його єдиним спонсором - Росією розробляє та випробовує гібридні методи спрямовані на помсту, зміни політики ЄС, випробування нашої міці. Їм не можна дозволити досягнути успіху!", - заявив раніше колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявівюс.

Між тим офіційний Мінськ заявив сьогодні, що Литва "стогне". "Чимало держав Європи, включно із тими, які не мають зовнішніх кордонів, також фіксують у себе зростання кількості нелегалів. Але стогне і вимагає солідарності лише Литва", - наводить слова речника МЗС країни державне інформаційне агентство БелТА.

Як повідомляє БелТа, білоруські прикордонники сьогодні заявили про перетин кордону країни "мігрантами з території Литовської Республіки".

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