Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області 

Литва розширила обмеження на транзит через свою територію з Росії до російського Калінінграда, включаючи заборону на бетон, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.



Речник литовської митниці сказав виданню Reuters, що цей крок є результатом поступового введення в дію раніше оголошених санкцій Європейського Союзу проти Москви.



Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що його балтійська країна «повинна» і «буде» застосовувати санкції ЄС щодо російських товарів на тлі різкої риторики з боку Москви щодо нещодавніх обмежень Вільнюса щодо Калінінграда.

Калінінградська область – російський ексклав, що межує з Литвою та Польщею.

Литва заборонила транзит російських будівельних матеріалів та металу після того, як 17 червня почали діяти санкції Євросоюзу, які передбачають заборону на їхнє сухопутне постачання. Пасажирські перевезення тривають за колишніми правилами.

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що транзит був припинений після консультацій з Єврокомісією та під її керівництвом.

20 червня МЗС Росії вимагало від Литви негайно скасувати заборону на транзит товарів до Калінінградської області.

21 червня посол Євросоюзу в Росії Едерер пояснив, що про блокаду Калінінграда не йдеться і транзит товарів, що не підпадають під санкції Євросоюзу, «працює нормально».

Обмеження на імпорт продукції зі сталі та заліза передбачені четвертим пакетом санкцій Євросоюзу. Із 17 червня на територію Євросоюзу заборонено ввозити російські чорні метали та сталь, з 10 липня під заборону потрапить цемент, а також алкоголь та інші продукти, з 10 серпня – вугілля та інші види твердого викопного палива, з 5 грудня – нафта.

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії.

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