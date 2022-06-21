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Росія погрожує Литві, яка не пропускає вантажі під санкціями ЄС до Калінінграда
Литва заявила, що заборонила залізничний транзит через свою територію до російського анклаву - Калінінградської області деяких вантажів, впроваджуючи санкції Європейського Союзу щодо Росії у відповідь на російську війну в Україні.
Москва гостро відреагувала на литовські дії, звинувативши уряд у Вільнюсі в порушеннях і пригрозивши діями у відповідь.
«Товари, які підлягають під санкції, більше не зможуть провозитися через литовську територію», - наголосив 20 червня міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс.
Ми схвалюємо принципову позицію Литви і твердо стоїмо на боці литовських друзів.
Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель підкреслив, що Литва, яка член ЄС і НАТО, не вдавалася до односторонніх дій.
«Ніякої блокади нема», - сказав Борель, зауваживши, що йдеться лише про заборону деяких вантажів, а взагалі сполучення не заборонене.
Речник Кремля Дмітрій Песков заявив, що дії Литви незаконні і також назвав незаконними міжнародні санкції проти Росії.
Калінінградська область - анклав на Балтійському морі, який Росія успадкувала від Радянського Союзу після Другої Світової війни, колись був частиною німецької Східної Пруссії, а місто Калінінград називалося Кеніґсберґ.
В Калінінграді міститься база російського балтійського флоту і там розташовані російські ракети здатні нести ядерні боєзаряди.
Анклав з населенням приблизно 430 000 на суходолі оточений Литвою і Польщею, тому Росія мусить постати його морем, або через територію Литви.
Керівник Калінінградської області Антон Аліханов сказав, що рішення Литви обмежити перевезення товарів, які опинилися під санкціями ЄС, стосуватиметься приблизно 50% усіх залізничних вантажів.
Європейський Союз заявляє, що санкції проти Росії не стосуються таких товарів як харчі, ліки чи вантажі для сільського господарства.
Затверджені Брюсселем санкції забороняють ввезення на територію ЄС майже 90% нафтопродуктів, вугілля, заліза, і зокрема горілки та ікри з Росії.
За дотримання правил стосовно імпорту-експорту відповідає митна служба Євросоюзу.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив через Twitter: «Росія не має права погрожувати Литві. Москва може лише сама себе звинувачувати у наслідках неспровокованого у невиправданого вторгнення в Україну. Ми схвалюємо принципову позицію Литви і твердо стоїмо на боці литовських друзів».
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