Росіяни змушені будуть взяти паузу в наступі – голова британської розвідки

Президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей з початку повномасштабного вторгнення до України, а російські війська втрачають здатність наступати. Про це під час розмови з ведучим CNN на Аспенському безпековому форумі сказав Річард Мур, голова розвідки Великої Британії М16.

«Я думаю, що вони вичерпують свої потужності. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу, матеріальні засоби протягом наступних кількох тижнів», - сказав Мур під час ранкової сесії конференції в місті Аспен, штат Колорадо, у четвер, 21 липня.

Це, передбачає він, змусить росіян взяти паузу, що відкриє можливості для українського контрнаступу - «їхній бойовий дух все ще високий і вони почали отримувати значні обсяги гарного озброєння».

За його словами, контрнаступ матиме важливе значення не лише на полі бою та для духу українських військових, а й продемонструє європейцям, на яких чекає важка зима, через очікувані проблеми із постачанням газу, що цю війну можна виграти.

Мур сказав, що 15 тисяч росіян втратили свої життя, оцінка, яку він назвав «консервативною». За оцінками розвідки США, приблизно 15 000 російських військових було вбито в Україні, ще 45 000 поранено. Міноборони України оцінює кількість убитих російських військових у близько 38 000 осіб.

Відповідаючи на питання модератора щодо інформації, яку британська розвідка може мати про здоров’я Путіна, Мур заявив, що «немає жодних доказів того, що Путін потерпає від серйозних проблем зі здоров'ям».

Розпочинаючи вторгнення в Україну, сказав Мур, Путін ставив перед собою три цілі, жодна з яких не була досягнута: усунути від влади президента України Володимира Зеленського, захопити Київ та посіяти розбрат в НАТО.

«Зеленський все ще на місці і він проявив себе як фантастично успішний лідер свого народу в опорі наступу. Це провал. Вони абсолютно провалилася в своїх намаганнях захопити Київ».

Що стосується третьої цілі, то НАТО не лише «проявило надзвичайну єдність перед викликом», а й набуло нових членів, сказав він: «Я ніколи не думав, що побачу Швецію і Фінляндію в НАТО. Швеція відмовилася від нейтрального статусу, який в неї був 200 років».

Говорячи про нездатність російських розвідників та військових передбачити, що їх чекатиме у разі наступу в Україну, Мур вказав на кілька проблем: вони абсолютно не розуміють української національної свідомості, можливо, отримують хибні розвіддані, а також знають, що доносити правдиву інформацію до Путіна та інших високопосадовців може мати негативні наслідки для них самих.

«Я підозрюю, що деяка інформація про те, з чим вони будуть стикатися, не була повідомлена Путіну», - припустив Мур.

Аспенський інститут проводить щорічний чотириденний форум, присвячений питанням глобальної безпеки, який збирає світових лідерів в цій сфері.