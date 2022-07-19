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Битва за Київ: що допомогло українській армії її виграти? Земля, вода і місцеві люди, кажуть американські військові експерти
Американські дослідники не вірять, що відмова Росії вести далі битву за Київ була «жестом доброї волі». Вони вважають, що це була вражаюча перемога України, при чому перемога, яку отримала армія, противник якої набагато переважав за чисельністю та кількістю озброєнь.
Нині американські військові, які вивчають досвід українців, кажуть, що за цих обставин, ймовірно, жодна інша армія НАТО не змогла би бути більш ефективною, ніж українці. І справа не лише у мужності і рішучості українських військових – американські дослідники вражені також їхньою винахідливістю, вмінням використовувати свою місцевість, водні перешкоди та підтримку місцевого населення. Всі ці чинники разом доклалися до оборони столиці, яку вони називають «найбільш визначальною битвою сучасної епохи». І виграли її не лише армія, але земля, вода і місцеві люди.
Перед початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому цього року небагато експертів поставило би на те, що українська армія зможе дати відсіч переважаючому противнику, але полковник Ліам Коллінз, добре знав ситуацію з українським військом зсередини. З 2016 по 2018 рік він працював радником з питань оборони в Україні у команді генерала Джона Абізеїда, який до того був очільником Центрального командування Збройних Сил США та головнокомандувачем силами США на Близькому сході під час війни в Іраку.
У той час полковник сил спеціального призначення у відставці Ліам Коллінз заснував і був першим директором Інституту сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті. Цей інститут вивчає досвід сучасних війн у реальному часі та передає найновіші знання майбутнім американським військовим лідерам.
Вони не знали, як винахідливо будуть діяти українці.
Нещодавно полковник Коллінз, уже як керівник нью-йоркського Політичного форуму Медісона, що займається питаннями безпеки, та його колега полковник Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в MWI, повернулися з дослідницької поїздки Україною і поділилися своїми враженнями з читачами вебсайту інституту та слухачами експертного подкасту.
Земля: російська техніка застрягала у землі, якщо сходила з доріг
Росіяни, за словами Ліама Коллінза, намагалися взяти Київ, захопивши сусідній аеропорт в Гостомелі і одночасно вирушивши механізованими бригадами з білоруського кордону. Десантників розстріляли українські спецпризначенці.
А на наземному шляху росіян українські військові створили максимальну кількість перешкод, захаращуючи шляхи, чим могли – бетонними блоками, старою технікою, навіть металевими «їжаками», які більш нагадують про Другу світову ніж сучасне ведення військових дій. Навіть дорожні знаки зняли або замалювали, щоб росіяни, які не мали добрих мап, блукали, не знаючи місцевості.
«Я ніколи не думав, що це хтось буде робити в такому масштабі, але це був один з елементів підготовки», – каже полковник Коллінз.
«Ті, хто не знав української армії зсередини, були здивовані. Вони рахували те, що можна порахувати, і казали, що росіяни мають на стільки більше літаків, чи танків, чи іншої зброї. Але вони не знали, як винахідливо будуть діяти українці. Наприклад, лише подивившись на місцевість, ви зрозумієте, що кількість доріг до Києва з білоруського напрямку є дуже мала. А не їхати по дорозі росіяни не могли – вони застрягали в землі. І ми бачили ці танки – вони як застрягли, так досі там і лишаються в багні. І ці вузькі місця дають перевагу малій армії перед великою», – каже полковник Коллінз.
Події, які розгорталися на підступах до Києва на мосту між містами Буча та Ірпінь нагадали другому учаснику розмови, полковнику Джону Спенсеру, битву при Фермопілах – історію з часів стародавньої Греції, коли воїни-спартанці на чолі з царем Леонідом захищали гірський перевал від значно більшої перської армії.
«Українські військові цілеспрямовано підірвали всі інші мости і чекали тут у засідці на російську колону. Вони підірвали першу і останню машину, а тоді артилерія розстріляла всі решту. Близько 100 машин лише на одному вузькому проході», – каже Спенсер і додає, що до того вважав історію про Фермопіли легендою, бо не міг уявити, що так грамотно і ефективно може діяти мала армія, якщо вона розуміє свою місцевість і має відповідні військові знання.
Навіть коли росіянам вдалося поставити понтонний міст поблизу, українці, користуючись прикриттям лісу, змогли стримати їхній наступ малими силами. І тут, за словами Коллінза, є урок для американської армії, яка так само, як російська, не звикла до проблем з мостами і занадто покладається на різні технічні досягнення.
Коллінз каже, що насправді, незважаючи на заспокійливі офіційні заяви політичного керівництва, українська армія добре підготувалася до війни. І хоча вона не стояла на позиціях в момент вторгнення, українські військові були готові зайняти ці позиції протягом короткого часу.
А росіяни, навпаки, недооцінили ситуації, вони сподівалися на швидку перемогу. Як сказав полковнику Коллінзу один з українських добровольців, вони «рухалися як на параді», так близько одне до одного, що підірвавши одну машину, можна було знерухоміти всю колону – в умовах малого міста, вузької дороги чи мосту вони не мали простору для маневру.
Вода: річки створили непроходиму трясовину завдяки діям водних інженерів
Київ розташований на пагорбах і оточений річками. Такий ландшафт, зазначає Спенсер, здавна зробив його ідеальним оборонним місцем уздовж ключового торгового шляху: річки Дніпро.
Тільки приїхавши на місце подій, ми зрозуміли, наскільки вигадливо українці використали свої річки для оборони Києва.
Сучасні оборонці використали ці знання. Привідкривши дамби і випустивши частину води з приток Дніпра, українські військові інженери зробили підступи до столиці непроходимою трясовиною.
«Тільки приїхавши на місце подій, ми зрозуміли, наскільки вигадливо українці використали свої річки для оборони Києва. Вони могли просто підірвати дабми і все затопити. Але вони запросили водних інженерів, які розрахували, на скільки потрібно відкрити загати, щоб зробити землю непроходимою, але одночасно не затопити села», – каже Спенсер.
Полковник Коллінз каже, що був особливо вражений складністю інженерного рішення, бо добре розумів його як військовий інженер за освітою.
«Це були складні скоординовані зусилля, бо нижче за течією були інженери, які повідомляли, коли потрібно закрити дамбу, щоб не зашкодити місцевим людям, їхньому господарству. Вони намагались, з одного боку зупинити противника, а з іншого, завдати найменшої шкоди для своїх людей. І ця філігранна робота була для нас великою несподіванкою», – каже Коллніз.
Люди: за росіянами стежила навіть «бабця» з села і повідомляла військовим
Воюючи на своїй території, українська армія мала величезну підтримку місцевого населення, яке стало очима, вухами і руками армії, говорять американські експерти. До оборони Києва долучилися звичайні цивільні люди, починаючи від добровольців, які підбили останню машину російської колони на мосту в Ірпені, і закінчуючи місцевими жителями, які вели коригування вогню.
«Українці створили кол-центр, щоб повідомляти про російські позиції. Або просто люди дзвонили комусь зі знайомих в армії і повідомляли: «Дивіться, росіяни намагаються перетнути річку Ірпінь поблизу села Мощун». Або хтось подзвонив і сказав, що вони влаштували базу з постачання зброї в його будинку, дав координати і українська артилерія вдарила по його будинку, і знищила цю базу. Це була одна з причин, чому росіяни не могли просунутися далі, коли перетнули річку в районі села Мощун – цивільні українці повідомляли про всі їхні рухи. Росіяни не змогли подолати мережу розвідки, яку створили українці», – пояснює Коллінз.
Я не знаю, якщо б туди закинули будь-яку іншу армію НАТО і поставили завдання: оцими малими силами оборонити місто такого розміру, то чи якась із цих армій з таким завданням би впоралася.
Спенсер погоджується, що звичайні українці, які стали в обороні своїх селищ, були найбільшим ресурсом української армії. Він пригадав історію, почуту від українських військових, як до них подзвонила літня жінка з Броварів. Вони називали її «бабця», і ця «бабця» повідомила, що напроти її будинку був російський логістичний конвой. Українські військові вдарили в те місце, яке вона назвала, і знищили і зброю, і паливо, і російських солдатів.
«Це був величезний вибух – влучили у майже 20 машин з паливом та озброєнням, вогонь не могли загасити цілу добу, але якимось чудом Бог зберіг її будинок, він вистояв. Це надзвичайна історія, – каже Спенсер і додає - Я не знаю, якщо б туди закинули будь-яку іншу армію НАТО і поставили завдання: оцими малими силами оборонити місто такого розміру, то чи якась із цих армій з таким завданням би впоралася».
Такий тотальний опір розізлив росіян, і став, на думку Колллінза, однією з причин, чому вони почали мститися місцевому населенню, скоюючи важкі воєнні злочини у містечках навколо Києва. Але вони зрозуміли, що якщо такий опір вони зустрічають по селах та в маленьких містах, таких як Буча чи Ірпінь, де було кілька десятків тисяч жителів, то що могло їх чекати у Києві, місті з кількамільйонним населенням, каже Коллінз.
Як каже американський полковник у відставці, коли він ще був військовим радником в Україні у 2016-18 роках, було зрозуміло, що українські військові є професіоналами на відміну від деяких інших країн, де йому доводилося працювати. І вони були готові до реформ, особливо тих, що були на часі вже в момент першого російського нападу – в 2014 році.
В одній з попередніх розмов в подкасті Інституту сучасної війни полковник Коллінз розповідав про те, що вже тоді стало очевидно, що молодша група військових – середній командний склад – були готові до гнучкості, до того, щоб нести більшу відповідальність за власні рішення на полі бою, не чекаючи на команди генералів. Військові дії ХХІ століття відбуваються в іншому темпі, каже полковник Коллінз, а російська армія цього не усвідомила і зберігає жорстку командну структуру.
Говорячи про інші чинники українських військових переваг, експерти також вказали на те, що поки невідомим залишається внесок державних та недержавних кібер-груп, які намагалися перешкодити росіянам у кібер-просторі в той час, як бої точилися на місцевості.
Були і прорахунки
Експерти зазначають, що не все йшло гладко в українській військовій організації. Територіальна оборона, яка була створена майже за два місяці до початку вторгнення, не була достатньо організована у перші тижні війни. Незважаючи на розмови про те, що в тероборону були записані сотні тисяч людей, вони не стали значущою силою аж до кінця березня-початку квітня, коли їх організували у формальні з’єднання, каже Коллінз. Тож важливий час було втрачено.
«До цього часу це були звичайні цивільні, які приходили відмічатися, їм видали мінімальний набір зброї, але ними ніхто не займався, вони самі мали зорганізуватися – самі вирішували, які позиції чи мости потрібно захищати», – каже американський експерт.
Відступ росіянам вдався значно краще
Що ще здивувало американських експертів, так це те, наскільки добре був організований відступ росіян. Складалося враження, що вони були краще підготовлені відступати назад до Білорусі ніж наступати звідти, каже полковник Коллніз.
Росіяни набагато ретельніше готуються до відступу, ніж до наступу.
«Вони від самого початку берегли всіма силами міст в селі Іванків, через який вони потім відступали і підірвали його, вже коли їхні сили відійшли. У час відступу, як кажуть українці, російська артилерія працювала набагато інтенсивніше ніж при наступі. Українці кажуть, що їм було навіть важко повірити, що стріляє армія, що відступає», – каже Коллінз.
Але його колега пригадав, що про цю тактику чув від інших військових, що «росіяни набагато ретельніше готуються до відступу, ніж до наступу», і це є їхня стандартна практика.
Обидва експерти планують незабаром видати другу частину розмови про свою поїздку до Києва і готують доповідь про український досвід війни, який вивчатимуть кадети військової академії Вест Пойнт.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
США продовжуватимуть надавати розвіддані Україні. Держдеп відреагував на усунення від посад Баканова, Венедиктової
США відомо про усунення від посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової, але ці кадрові рішення не вплинуть на обмін інформацією між правоохоронними органами країн і розслідування. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс у понеділок, 18 липня.
«Що стосується новин, які ми чули з Києва, ми знаємо про них і продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією. Ми щодня контактуємо з українськими партнерами. Але ми покладаємося на установу, а не персоналії. Звичайно, були стосунки між генпрокурором і особами в цій будівлі та між відомствами. Але я впевнений, що особисті стосунки можна побудувати з майбутнім генеральним прокурором. Ми сподіваємося, що інформація, якою ми ділимося з нашими українськими партнерами, допоможе їм побудувати аргументи для притягнення до відповідальності тих, хто ймовірно вчинив воєнні злочини та інші звірства», – сказав представник Держдепартаменту.
«Справа в тому, що підзвітність і те, що корисно з точки зору побудови цих справ, часто не є особливо чутливими. І дуже багато інформації, багато з того, що ми регулярно передаємо до Генеральної прокуратури, є інформацією з відкритих джерел. У нас є стосунки з українськими колегами щодо обміну розвідданими. Тобто ми продовжуємо це робити. Це важливий елемент допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, намагаючись допомогти їм захиститися», – додав він.
Відсторонення від посад українських високопосадовців прокоментували напередодні і в Білому Домі. Під час брифінгу речниця Карін Жан-П’єр сказала, що вони, зазвичай, не коментують персональні призначення в інших країнах, і додала:
«Зі свого боку, ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами в Україні, щоб допомогти їм захиститися від російської агресії, а також з Генеральною прокуратурою України, оскільки вони документують військові злочини та звірства, які чинять російські сили в Україні. Ми також продовжуємо підтримувати поточні антикорупційні реформи в Україні».
17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.
Крім того, Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».
У вівторок, 19 липня, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За даними Железняка, подання підтримали 264 народні депутати
Верховна Рада також підтримала подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки України (СБУ), повідомив Железняк.
«Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним», – написав він у телеграмі.
Сьогодні Служба безпеки України опублікувала звернення Івана Баканова, у якому він заявив – «ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки». При цьому він визнав «прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо».
- Голос Америки
У Вашингтоні триває візит Першої леді України. Подробиці
У вівторок, 19 липня, перша леді України Олена Зеленська зустрінеться з першою леді США Джилл Байден у Білому домі, на запрошення якої вона й приїхала з візитом до Вашингтону.
Востаннє вони зустрічалися під час неоголошеного візиту Байден до Західної України, під час якого вони відвідали школу та приєдналися до дітей, які робили подарунки до Дня матері.
«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», - написала Перша леді України на свої сторінці у фейсбук.
Напередодні, 18 липня, Зеленська у Вашингтоні зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Зеленська та Блінкен говорили про «величезні та зростаючі людські втрати від повномасштабного вторгнення Росії», і що Блінкен наголосив на зобов’язанні США підтримувати Україну.
«Держсекретар Блінкен високо оцінив роботу першої леді Зеленської щодо допомоги українцям, які постраждали від війни», - сказав Прайс на брифінгу у Державному департаменті. «Він повторив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку, щоб допомогти Україні відповісти на значні економічні та гуманітарні виклики, з якими вона стикається, включаючи підтримку ініціативи першої леді щодо психічного здоров’я громадян, які постраждали від війни».
За повідомленням Посольства України в США, під час зустрічі з Державним секретарем Зеленська наголосила, «що саме в Україні сьогодні вирішується доля усього вільного світу, адже саме українці зі зброєю у руках захищають свободу та демократію».
Вона подякувала США за всеосяжну підтримку України, наголосила на масштабах воєнних злочинів росіян проти українського народу та закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму. Крім того, повідомляє Посольство України на фейбсук, Перша леді говорила про важливість розвитку співпраці за такими напрямками, як реабілітація поранених українських військовослужбовців та освіта.
Позиція Державного секретаря Ентоні Блінкена «щодо того, що, цитую: «суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін», залишається незмінною», - написала Олена Зеленська на своїй сторінці у фейсбук.
У понеділок Перша леді, разом із українською громадою Сполучених Штатів, взяла участь у церемонії вшанування пам‘яті жертв Голодомору біля Меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 рр. у Вашингтоні.
«Відвідуючи це місце, - поділилася своїми враженням Перша леді - яке так перегукується з нашим трагічним сьогоденням, де Росія намагається вкотре знищити Україну, я отримала справжній промінчик світла – зустріч з українською громадою у США. Це люди, які й за тисячі кілометрів від батьківщини пам’ятають, хто вони, які знають мову, які в перших лавах, по-волонтерськи, відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати батьківщині та співвітчизникам».
«Збереження історичної пам'яті українського народу, посилення солідарності світу з Україною, та максимально широке офіційне визнання Голодомору як геноциду українців радянським комуністичним режимом є одним із ключових пріоритетів України, адже непокаране зло завжди повертається і тоді історія повторюється», - наголошує дипломатичне представництво України.
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Крім того Перша леді зустрілася із адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Зеленська підкреслила, що дотепер, як й будучи представницею США в ООН під час початку російської агресії у 2014-му році, Пауер продовжує «називати речі своїми іменами».
«Вона свідчить, що агресор перетворює продовольство та глобальний голод на зброю, яку використовує у війні проти України», - написала Зеленська.
За її словами, вони говорили, зокрема, про психологічну допомогу в межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки України.
«Разом маємо повернути українцям снагу та сили жити, вкрадені тим самим злодієм, про якого Саманта Пауер так правильно говорила у 2014-му», - написала Перша леді у фейсбук.
Крім того, ввечері у понеділок, у приміщенні Українського дому у Вашингтоні, Олена Зеленська зустрілася із жінкою та її 11-річними дітьми, які потрапили під російський ракетний обстріл на вокзалі в Краматорську. Жінка втратила ногу, її донька – обидві.
«Нині ця родина у США. Вона перша, якій допомогла Програма протезування, ініційована Українським домом у Вашингтоні та Посольством України у США», - написала Перша леді.
У розклад Зеленської також входить поїздка на Капітолійський пагорб у середу, щоб виступити перед законодавцями.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press.
Олена Зеленська проводить зустрічі у США. Відео
З візитом у Вашингтоні - перша Леді України Олена Зеленська. Цього ранку вона зустрілася із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, у наступні ж дні її прийматимуть у Білому Домі та Конгресі США. Більше про деталі її візиту – від Остапа Яриша.
Як американська експертка світу моди популяризує українських дизайнерів. Відео
Американська експертка світу моди Джен Сідарі, знайшла спосіб, як допомогти у час війни українській фешн-індустрії. Вона створила онлайн-платформу "Ангел для моди", мета якої - популяризація та продаж продукції українських дизайнерів у світі. Подробиці – в сюжеті Ірини Соломко.
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