Я пам’ятаю про цінність нашої свободи - сенатор Маккейн привітав американців, які несуть службу за кордоном

Сенатор Джон Маккейн, зазвичай, у День Незалежності США відвідував дипломатів та американських військових, які несуть службу за кордоном. Про це йдеться у заяві сенатора з нагоди Дня Незалежності Америки.

Цього разу, сенатор мусив залишитись вдома в Аризоні, де він продовжує лікуватись після того, як йому поставили діагноз рак мозку.

У своєму зверненні з нагоди свята Маккейн наголосив на мужності та самопожертві американських військових і дипломатів, які несуть службу за кордоном.

Це через їх самопожертву, наша країна дарує надію всім людям, які потерпають від репресій, насильства та несправедливості

"Одним з найбільших привілеїв мого життя була можливість відзначати День Незалежності США з американськими військовими та дипломатами, які несуть віддану службу за кордоном. Хоча я відзначаю четверте липня вдома в Аризоні, подумки я з мужніми чоловіками та жінками, які протистоять тероризму та тиранії у всьому світі. Це через їх самопожертву, наша країна дарує надію всім людям, які потерпають від репресій, насильства та несправедливості", - йдеться в заяві сенатора.

Маккейн закликав пам’ятати якою ціною здобувалась свобода для Америки.

"Під час святкування незалежності нашої країни, я пам’ятаю про цінність нашої свободи. Америка є найбільш вільною і найбільш заможною країною у світі, яка дає вільне життя і нескінченні можливості. Давайте пам’ятати жертви поколінь американців задля охорони свободи, яку ми часто сприймаємо як належне", - закликав сенатор.

"Сьогодні та кожного дня, будьмо вдячними і молімося за хоробрих патріотів, які перебувають на службі та їх сім’ї, які також несуть тягар захисту нашої свободи і охороняють нашу безпеку", - йдеться в заяві.

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