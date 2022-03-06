Розвідка Британії: Росія хоче перекласти на Київ провину за жертви серед мирного населення під час евакуації у Маріуполі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".

Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.

При цьому у коментарі CNN Блінкен сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти.

Крім того, Блінкен заявив, що США мають "дуже достовірні повідомлення", що російська армія здійснює цілеспрямовані атаки по цивільному населенню України. За його словами, ці повідомлення документуються, задля того аби відповідні організації могли здійснити розслідування того, чи були здійснені воєнні злочини.

На початку минулого тижня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що суд розслідуватиме можливі воєнні злочини, або злочини проти людяності в Україні.

Раніше США та Велика Британія заявили про розміщення Росією термобаричної зброї, або так званих вакуумних бомб в Україні. Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби.

"Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією, - заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Пізніше посольство США в Україні написало у Twitter: "Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у суботу 5 березня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч на українсько-польському прикордонному переході у Польщі.

"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.

Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".

У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода"