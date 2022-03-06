Президент Туреччини Ердоган закликав Путіна припинити вогонь в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові закликав президента РФ Володимира Путіна оголосити про припинення вогню в Україні, відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення та підписати мирну угоду, повідомляє агентство Рейтер.

Він також заявив, що Туреччина готова надати допомогу у мирному вирішенні конфлікту. Про це повідомила канцелярія президента.

У свою чергу, згідно з прес-службою Кремля, Володимир Путін заявив Ердогану, що вторгнення в Україну буде призупинено лише у разі «припинення Києвом боїв та виконання вимог Росії».

Ердоган востаннє перед сьогоднішньою розмовою говорив з Путіним 23 лютого. Він вже третій лідер країн-членів НАТО, хто мав розмову з Кремлем після початку війни в Україні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль продовжить спроби покласти край війні між Росією та Україною, навіть якщо успіх видається малоймовірним. Про це Беннет заявив після повернення з Москви, де зустрівся з Володимиром Путіним.

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням виступити у ролі посередника на переговорах через теплі відносини між Єрусалимом, Києвом і Москвою.

В матеріалі використані джерела Рейтер.