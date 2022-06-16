Драґі, Макрон і Шольц особисто побачили наслідки російської війни в Україні

Керівники Італії, Німеччини та Франції вперше відвідали Україну від початку лютневого російського вторгнення, щоб показати українцям свою підтримку напередодні символічних рішень Європейського Союзу стосовно початку процесу українського вступу в ЄС.

Маріо Драґі, Еммануель Макрон та Олаф Шольц прибули нічним потягом до Києва і відвідали місто Ірпінь, поблизу української столиці, де їм показали страшні наслідки кількатижневої російської окупації цієї весни.

Там і в багатьох інших містах і селах під Києвом, а також в Харківській, Чернігівській, Сумській та інших областях після відступу російських солдатів виявили багатьох вбитих цивільних, а також жертв жорстоких затримань, катувань і ґвалтувань.

Лише в Ірпені, де до вторгнення населення становило 62 000, виявили 290 тіл вбитих цивільних мешканців.

Президент Макрон заявив, що йдеться про ознаки воєнних злочинів.

«Це героїчне місто позначене ранами від варварства», - сказав французький керівник журналістам.

Канцлер Шольц сказав, що Ірпінь як і Буча стали символами «жорстокості» війни Росії в Україні, якій треба покласти край.

Від європейських лідерів Україна очікує більшої військової та економічної допомоги в умовах кривавих боїв, які зараз зосереджені на українському сході та півдні.

Дуже важливим для України називають також очікуване цього місяця рішення ЄС щодо українського статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

У п’ятницю 17 червня очікують, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, рекомендуватиме надання Україні кандидатства, але остаточне рішення повинні схвалити керівники 27 країн Євросоюзу на зустрічі 23-24 червня в Брюсселі.

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