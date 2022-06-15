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Макрон хоче: «зупинити російські воєнні дії», «допомогти українській армії» і «переговори з Росією»
Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки на південному сході Європи наголосив на потребі допомоги Україні у протидії російському вторгненню, а також повторив свої думки про неуникність переговорів з Москвою.
Відвідуючи французьких військових на базі НАТО в Румунії, Макрон сказав, вони втілюють європейські принципи солідарності й безпеки.
«Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб», - сказав він у вівторок 14 червня.
15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він повторив, що Україні і Європі треба буде домовлятися з Росією.
«Бо на певному етапі, коли ми допоможемо якнайбільше для спротиву, а я бажаю, щоб Україна перемогла і особливо, щоб бої припинилися, то нам треба буде вести переговори. Українському президентові та його представникам треба буде вести переговори з Росією, і ми Європейці будемо за столом, з питаннями гарантій безпеки, елементи, якої стосуються нашого континенту. І в цьому полягають реалії», - сказав Макрон.
Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.
Але Еммануель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію, і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.
Генеральний штаб Збройних сил України 8 червня у дописі у Facebook дякував Франції за підтримку і повідомляв, що «Українські воїни-артилеристи Збройних Сил України добре освоїли французькі САУ на колісному шасі «CAESAR» і ефективно нищать російських окупантів».
У середу 15 червня він відвідує Молдову, яка, як і Україна, проголосила бажання позбутися впливу Москви і стати членом Європейського Союзу.
Дивіться також: Інтерв’ю з істориком Сергієм Плохієм про російську війну проти України.
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Військова допомога Україні. Чого очікувати від «Рамштайн-3» у Брюсселі
Міністр оборони США проведе 15 червня зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50 країнами у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, де обговорюватимуть воєнну допомогу та нові воєнні потреби України. Про це, а також про деталі перемовин йдеться на сайті Пентагону.
В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти РосіїВисокопосадовець Міноборони
«В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти Росії», - цитує Пентагон високопосадовця Міноборони США.
В Міноборони відзначають, що Україні потрібні системи вогню великої дальності та інші більш досконалі системи за ті, які раніше використовувала українська армія. «Солдатам буде потрібно повернутись до тренувань своїх підрозділів та навчитись як використовувати і підтримувати нові системи», - йдеться у матеріалі Пентагону.
Американський канал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону повідомоляє, що США очікують, що під час цієї зустрічі будуть зроблені оголошення про надсилання в Україну зброї та обладнання. Не уточняється, про які саме країни йдеться, але наголошується, що США «тісно співпрацює з іншими країнами» у цьому питанні.
В CNN також підкреслюють, що високопосадовець не коментував, чи пролунає заява від США про нові пакети допомоги під час зустрічі у Брюсселі, але заявив, що адміністрація Байдена вже працює над новим пакетом.
14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.
«Ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки - наживо. Пентагон прокоментував майбутні поставки зброї для України
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