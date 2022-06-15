Макрон хоче: «зупинити російські воєнні дії», «допомогти українській армії» і «переговори з Росією»

Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки на південному сході Європи наголосив на потребі допомоги Україні у протидії російському вторгненню, а також повторив свої думки про неуникність переговорів з Москвою.

Відвідуючи французьких військових на базі НАТО в Румунії, Макрон сказав, вони втілюють європейські принципи солідарності й безпеки.

«Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб», - сказав він у вівторок 14 червня.

15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він повторив, що Україні і Європі треба буде домовлятися з Росією.

«Бо на певному етапі, коли ми допоможемо якнайбільше для спротиву, а я бажаю, щоб Україна перемогла і особливо, щоб бої припинилися, то нам треба буде вести переговори. Українському президентові та його представникам треба буде вести переговори з Росією, і ми Європейці будемо за столом, з питаннями гарантій безпеки, елементи, якої стосуються нашого континенту. І в цьому полягають реалії», - сказав Макрон.

Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.

Але Еммануель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію, і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.

Генеральний штаб Збройних сил України 8 червня у дописі у Facebook дякував Франції за підтримку і повідомляв, що «Українські воїни-артилеристи Збройних Сил України добре освоїли французькі САУ на колісному шасі «CAESAR» і ефективно нищать російських окупантів».

У середу 15 червня він відвідує Молдову, яка, як і Україна, проголосила бажання позбутися впливу Москви і стати членом Європейського Союзу.

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