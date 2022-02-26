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Макрон попереджає французів, що вони відчують наслідки російської війни

Президент Франції Еммануель Макрон сказав французьким фермерам 26 лютого, що російська війна в Україні та жорсткі санкції, які західні держави запровадили проти Росії, матимуть довготривалі та серйозні наслідки для французького сільськогосподарського сектору, найбільшого в Європейському Союзі.

Тим часом український президент Володимир Зеленський написав у той же день в Твіттері, що розмовляв з президентом Макроном.

«До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!», - написав Зеленський.

«Ця криза вже почалася і ця війна триває», - сказав Макрон на Паризькому фермерському шоу в суботу.

За словами Макрона, торговельні обмеження через санкції ЄС проти Росії впливатимуть на французький експорт, наприклад вино та зерно, а подальше зростання цін на енергоносії вплине на виробників.

Агентство Reuters пише, що «криза в Україні посилює волатильність на сільськогосподарських ринках, а ф’ючерси на пшеницю в Парижі досягли рекордного рівня в четвер. Фермери також стурбовані, що криза може посилити напруженість у постачанні добрив і порушити весняний вегетаційний період для сільськогосподарських культур».

Детально: до яких заходів із підтримки України у цей час вдаються в США та у Європі. Відео
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Детально: до яких заходів із підтримки України у цей час вдаються в США та у Європі. Відео

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