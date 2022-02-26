Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує її агресію проти України: що далі?

У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України, захист мирного населення та надання швидкої, безпечної і безперешкодної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Авторам документу виступили Сполучені Штати Америки та Албанія. В цілому ж підписи під резолюцією поставило 50 держав-членів ООН.

Росія застосувала право вето, заблокувавши прийняття документу. «За» проголосувало 11 країн, три країни – Китай, Індія та Об`єднані Арабські Емірати – утрималися.

Представляючи текст резолюції, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що вони зібралися на засідання «через неспровоковану, невиправдану, безсовісну війну Росії проти України. Не забуваймо, що це - війна вибору. Вибір Росії. Росія вирішила вторгнутися до свого сусіда. Росія вирішила завдати невимовних страждань українському народу та власним громадянам. Росія вирішила порушити суверенітет України. Порушити міжнародне право. Порушити Статут ООН», - заявила посолка.

Свою підтримку Україні, її суверенітету та територіальній цілісності у виступах продемонструвала більшість країн-членів Ради Безпеки.

Після голосування постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, який головував на засіданні, заперечив, що «Росія веде війну з Україною та українським народом» Він назвав агресію Росії проти України «військовою операцією», результати якої будуть досягнуті. Він також заперечив факти про загибель мирних громадян України, які наводили у своїх виступах низка послів.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, подякував за підтримку партнерам та заявив, що Україна відкрита до перемовин з Росією. Проте закликав Москву не маніпулювати заявами української влади.

Після невдалого голосування за резолюцію у Раді Безпеки, Україна та її партнери планують знову розглянути це питання на засіданні Генеральної Асамблеї «...Де Росія не може застосувати вето, і країни світу продовжать притягувати Росію до відповідальності», - говориться спільній заяві 50 країн-членів ООН, які підтримали резолюцію.

Текст заяви озвучила посолка США при ООН Томас-Грінфілд. «Ця резолюція була життєво важливою і простою. По суті, йшлося про те, чи вірять країни Ради Безпеки, обов'язок якої підтримувати міжнародний мир та безпеку, у відстоювання Статуту ООН. Він був написаний з чіткою метою - запобігти війні, подібної до тієї, яку щойно розпочав президент Путін. Ця війна лише за перші дні принесла нищівні людські втрати – і лише Росія несе за це відповідальність», - значиться в заяві.

Документ чітко зазначає, що президент Путін порушив суверенітет України, міжнародне право та Статут ООН: «Президент Путін вирішив скинути бомби на Київ, щоб змусити родини запхати своє життя в рюкзаки і сховатися на станціях метро. Президент Путін тут агресор. Середини немає».

Після засідання, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що ООН була народжена в результаті закінчення війни аби закінчити війну. «Сьогодні ця ціль не була досягнута. Але ми не повинні здаватися. Ми маємо дати миру ще один шанс. Солдати мають повернутися до своїх частин. Лідери мають повернутися на шлях діалогу та миру», - заявив Гутерреш.

За його словами вже мінімум 100 тис. українців залишили свої домівки, багато з них виїхали у сусідні країни, підкреслюючи регіональний характер цієї кризи, яка наростає.