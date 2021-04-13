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Зеленський зустрінеться із Макроном у Парижі 16 квітня

  • Голос Америки

Французький президент Еммануель Макрон 16 квітня зустрінеться із Володимиром Зеленським у Парижі. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Очікується, що лідери країн зустрінуться за робочим обідом у Єлисейському палаці. Розмова відбудеться на тлі напруження на східному кордоні України та стягнення туди російських військ.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у коментарі Kyiv Post заявив, що основними темами розмови двох президентів буде збільшення військ Росії на кордоні з Україною, а також зусилля Києва із втілення реформ, зокрема, судової гілки влади.

Наприкінці березня Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін провели тристоронній відеодзвінок, протягом якого зокрема йшлося і про Україну. Французька сторона повідомила, що Путіну "наголосили на необхідності, щоб Росія чітко зобов’язалася стабілізувати припинення вогню на Донбасі і на розробці шляху виходу із кризи відповідно до Мінських домовленостей".

Водночас деякі експерти критикували Францію та Німеччину за те, що розмова про Україну відбулася без участі самої України.

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“Це просто смішно”, - сказав у коментарі Голосу Америки колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес. “Це намагання Кремля поставити Україну, Донецьк та Луганськ на рівні позиції як легітимні ворогуючі сторони - і щоб Росія, Франція та Німеччина були над ними і намагались це вирішити".

"Це абсолютна брехня. Росія створила цю ситуацію і підживлює її, в неї нема жодного інтересу досягти справді мирної угоди. Президент Макрон та канцлерка Меркель мали одразу ж сказати ні. Але, на жаль, поки жоден із них не показав рішучості натисунти на Кремль і вирішити це належним чином”, - додав Бен Годжес.

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