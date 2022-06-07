«Енергоатом» різко відповів МАГАТЕ, звинуватив голову агентства у «брехні»

Україна не погоджується дати дозвіл керівнику МАГАТЕ на візит до окупованої росіянами Запорізької АЕС, допоки станція залишається під контролем Росії. З різкою заявою з цього приводу у вівторок виступив «Енергоатом», українське ядерне агентство.

У відповідь на вчорашню заяву глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну станцію, «Енергоатом» у вівторок звинуватив Гроссі у брехні та заявив, що не схвалює візит на найбільшу в Європі атомну електростанцію, що є зараз окупована російськими військами.

«Україна не запрошувала Гроссі відвідати запорізький завод і раніше відмовила йому в такому візиті. Візит на завод стане можливим лише тоді, коли Україна поверне контроль над об'єктом», – написали представники «Енергоатому» у своєму Telegram-каналі.

Гроссі повідомив у мережі Twitter, що візит був організований після того, як Україна його «просила». На офіційній сторінці МАГАТЕ мовиться, що Гроссі планує очолити місію до Запоріжжя, бо «український уряд минулого тижня закликав його очолити таку місію, і що український регулятор раніше повідомив МАГАТЕ, що він «втратив контроль над ядерним матеріалом об’єкта».

Проте в «Енергоатомі» заявили, що «Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову бреше». Українські енергетики вважають, що ця заява є «новою спробою отримати доступ до Запорізької електростанції, щоб узаконити присутність окупантів та схвалити їхні дії».

МАГАТЕ висловлює стурбованість безпековою ситуацією на Запорізькій АЕС та «ризиком для безпеки, охорони та захисту цієї атомної електростанції». За словами Гроссі, рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, яка залишається під контролем російських військ, на сьогодні є однією з найбільш критичних проблем в усьому світі.

Як заявив «Енергоатом», МАГАТЕ дійсно втратив зв’язок з Запорізькою станцією, але сталося це після того, як росіяни захопили об'єкт у березні і відключили в Енергодарі український оператор Водафон.

«А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто», – мовиться у заяві «Енергоатому».

Українське агентство при цьому звинувачує МАГАТЕ у змові з російською стороною, яка «за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль», не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію».

19 травня Росія погрожувала відключити Україну від Запорізького заводу, якщо Київ не заплатить Москві за вироблену електроенергію.

У матеріалі використані повідомлення AFP та CNN