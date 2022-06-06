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- Голос Америки
МАГАТЕ планує міжнародну місію на окуповану росіянами Запорізьку АЕС
Міжнародна агенція з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ) планує відправити місію на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Про це заявив генеральний директор агенції Рафаель Маріано Гроссі.
“Я активно працюю, щоб погодити, організувати та очолити міжнародну місію МАГАТЕ (IAEA) на найбільшу в Україні атомну електростанцію, на Запорізьку АЕС, яка є найбільша в Європі, для виконання на місці необхідних робіт з ядерної безпеки, охорони та захисту”, - заявив Гроссі у понеділок, 6 червня, під час засідання Ради директорів МАГАТЕ.
Він висловив стурбованість безпековою ситуацією на Запорізькій АЕС: “Ситуація на Запорізькій АЕС не тільки викликає серйозні та нагальні гуманітарні хвилювання, це також чіткий та існуючий ризик для безпеки, охорони та захисту цієї атомної електростанції”.
За словами Гроссі, рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, яка залишається під контролем російських військ, на сьогодні є однією із найбільш критичних проблем в усьому світі.
“З боку України є стурбованість через перебої в ланцюгу постачання запчастин до Запорізької АЕС. Це означає, що зараз принаймні п’ять із семи обов'язкових рівнів безпеки - під загрозою”, - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Крім того, “має місце втрата передачі даних із Запорізької АЕС до МАГАТЕ”, додав він.
Гендиректор наглядової агенції ООН розповів, що їхня технічна допомога може здійснюватись у чотирьох напрямках: дистанційна технічна допомога; технічна допомога на місцях; доставка обладнання; а також готовність швидко розгорнути допомогу у разі потреби.
До прикладу, у Чорнобилі МАГАТЕ зосередила роботу на питаннях радіаційного захисту, безпеці поводження з відходами та на ядерній безпеці.
Наприкінці минулого тижня місія МАГАТЕ завершила роботу на Чорнобильській атомній станції.
За результатами цього візиту фахівці агенції підготують звіт, де опишуть, яка технічна підтримка необхідна, щоб забезпечити безпеку та захист для обладнання та роботи на Чорнобильській атомній електростанції.
Раніше, під час виступу у Давосі, Гроссі повідомив, що на ЗАЕС виявили запаси плутонію та збагаченого урану, які можна використати для створення ядерної зброї. Український державний наглядач за безпекою в атомній галузі спростував інформацію про наявність запасів збагаченого урану чи плутонію на ЗАЕС та в цілому в Україні, «придатного для виготовлення ядерної зброї» та звинуватив Гроссі у ретрансляції тез російської пропаганди.
«Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією», - йдеться у заяві на офіційному сайті Державної інспекції атомного регулювання України.
Керівник організації Олег Коріков закликав Гроссі «до сприяння Україні у наших вимогах щодо негайного виведення російських військ, воєнної техніки та персоналу "Росатому" з майданчика ЗАЕС та м. Енергодар, що було б найбільшою гарантією безпечного функціонування Запорізької АЕС, а також до вимоги припинення обстрілу території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за своїми наслідками, ніж Чорнобильська та Фукусімська аварії разом узяті».
Представники російської влади повідомляли, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі і що вони перебувають у контакті із представниками МАГАТЕ щодо організації їхнього візиту.
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- Голос Америки
США не вірять обіцянкам Росії відновити експорт українського зерна – Politico
США скептично ставляться до обіцянок Росії дозволити Україні відновити експорт продовольства через Чорне море, про це повідомляє часопис POLITICO з посиланням на співрозмовників в ООН, в адміністрації президента США Джозефа Байдена та на американських законодавців.
Організація Об’єднаних Націй веде переговори з Росією про те, щоб вона уможливила Україні експорт зерна до регіонів світу, яким загрожує голод. Проте, за словами співрозмовника часопису з ООН, вимога президента Росії Володимира Путіна та російських чиновників зняти санкції з Росії в обмін на послаблення блокади українських портів «ускладнює» і без того «вразливі» переговори.
Чиновник з американської адміністрації, ім’я якого видання не називає, сказав, що Москва займається «дипломатією вимагання», і наголосив, що США не погодяться на угоду, яка зніме будь-який економічний тиск на Кремль.
Інший представник ООН повідомив часопису, що Мартін Гріффітс, один із офіційних осіб ООН, які ведуть переговори, зустрівся з російськими чиновниками з міністерств оборони та закордонних справ щодо блокади Росією чорноморських портів України під час свого візиту до Москви. Проте офіційно ООН не повідомляє, чи Гріффітс або Ребека Грінспен, інша чиновниця ООН, яка веде переговори, порушували під час обговорень питання щодо зняття санкцій з Росії.
Офіційні особи США не беруть безпосередньої участі у переговорах, але Держдепартамент та представник ООН окремо підтвердили POLITICO, що делегація ООН нещодавно поінформувала американських офіційних осіб про обговорення.
Американські сенатори також обурені тактикою Росії на переговорах про українське зерно. Сенатор Джим Ріш з штату Айдахо, головний республіканець у Комітеті закордонних справ, назвав позицію Росії «шантажем». Американські законодавці вимагають від адміністрації Байдена рішучіших дій на розблокування вивозу зерна з українських портів, але адміністрація наразі виключила відправку військових кораблів у регіон, щоб не спровокувати Росію на ескалацію конфлікту. Раніше, як повідомляв Голос Америки, У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду в якості зброї війни в Україні та інших країнах.
Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, але російські війська блокують українські чорноморські порти, створюючи гострий дефіцит продовольства у країнах Африки та Близького Сходу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.
НАТО проводить військово-морські навчання у Балтійському морі разом із Фінляндією та Швецією
НАТО розпочало в неділю, 5 червня, майже двотижневі військово-морські навчання під проводом США на Балтійському морі, у яких взяли участь понад 7000 моряків, льотчиків і морських піхотинців із 16 країн, у тому числі двох, які прагнуть приєднатися до військового альянсу, Фінляндії та Швеції.
Щорічні військово-морські навчання BALTOPS, започатковані в 1972 році, не проводяться у відповідь на якусь конкретну загрозу. Але військовий альянс заявив, що «за участі Швеції та Фінляндії НАТО використовує шанс у непередбачуваному світі, щоб підвищити стійкість і силу своїх об’єднаних сил» разом із двома скандинавськими країнами-претендентами на вступ в альянс.
Фінляндія та Швеція мають довгу історію військового неприєднання до того, як їхні уряди вирішили подати заявку на вступ до НАТО у травні, що стало прямим результатом вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Протягом останніх років Москва неодноразово застерігала Гельсінкі та Стокгольм від приєднання до західного військового альянсу та попереджала про заходи у відповідь, якщо вони це зроблять.
Напередодні військово-морських навчань, в яких брали участь 45 кораблів і 75 літаків, високопоставлений військовий чиновник США заявив у Швеції, яка приймала навчання BALTOPS 22, що для НАТО особливо важливо продемонструвати підтримку урядам у Гельсінкі та Стокгольмі.
«Для нас, Сполучених Штатів та інших країн НАТО важливо проявити солідарність як з Фінляндією, так і зі Швецією у цих навчаннях», – заявив у суботу під час зустрічі генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Прес-конференція відбулася на борту великого військового корабля-амфібії USS Kearsarge, який був пришвартований у центрі Стокгольма.
Міллі, розмовляючи з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, підкреслив, що Балтійське море є стратегічно важливою водоймою — «одним із великих морських шляхів світу».
За його словами, з точки зору Москви, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде «дуже проблематичним» і залишить Росію у важкому військовому становищі, оскільки узбережжя Балтійського моря буде майже повністю оточене членами НАТО, за винятком російського балтійського ексклаву Калінінград і російського міста Санкт-Петербург та його околиць.
Туреччина, член НАТО, яка має хороші відносини з Росією, виступає проти приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу, посилаючись на їхню підтримку курдського угруповання, яке Туреччина називає терористичним. Глава НАТО намагався вирішити суперечку.
Сполучені Штати ніколи раніше не переміщали такий великий військовий корабель, як 843-футовий USS Kearsarge, у столицю Швеції, куди він плив вузькими проходами в Стокгольмському архіпелазі, сказав Міллі.
Як близькі партнери НАТО, Фінляндія та Швеція брали участь у військово-морських навчаннях із середини 1990-х років.
BALTOPS 22 планується завершити в німецькому порту Кіль 17 червня.
- Голос Америки
США попереджали 14 переважно африканських країн, що до них прямує вкрадене в Україні зерно – New York Times
В середині травня Державний департамент США надіслав оповіщення 14 переважно африканським країнам про те, що російські вантажні судна, заповнені «краденим українським зерном», виходять із портів поблизу України. Про це пише у своєму розслідуванні New York Times.
У п’ятницю, 3 травня, на сотий день з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, глава Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл, зустрівся з Володимиром Путіним у сочинській резиденції президента Росії.
За повідомленням російських ЗМІ, під час зустрічі обговорювали постачання українського зерна в країни Африки. Путін пообіцяв допомогти, повідомив за результатами переговорів сенегальський президент:
«Президент Путін висловив готовність сприяти експорту українського зерна. Росія готова забезпечити експорт своєї пшениці та добрив».
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Чимало африканських країн, пише New York Times, неоднозначно ставляться до західних санкцій проти Росії через залежність від продажу російської зброї, симпатії часів Холодної війни та гостру нестачу продуктів харчування.
За даними ООН, які наводить видання, «Україна та Росія забезпечують близько 40% потреб Африки в пшениці, де ціни на зерно зросли на 23% за останній рік». Через посуху голодують, в основному, в Сомалі, Ефіопії та Кенії 17 мільйонів людей. У цій ситуації, кажуть експерти, африканці не будуть зважати на походження зерна.
«Це не дилема, - цитує видання Хасана Ханнедже, директора Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN, дослідницького органу в Кенії. - Африканцям байдуже, звідки вони беруть їжу, і якщо хтось збирається моралізувати про це, той помиляється».
Російські посадовці відмовляються брати на себе відповідальність за створення продовольчої кризи, звинувачуючи в ній західні санкції.
Через перекриття Росією морських шляхів в українських портах залишаються заблокованими десятки українських та іноземних суден. Американська влада звинувачує Росію у використанні голоду як зброї.
«В різних частинах країни вона буквально блокує доступ до їжі та іншої гуманітарної допомоги. Вона також використовує продовольство як зброю за межами України, перешкоджаючи потраплянню українських товарам на міжнародні ринки», - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час відвідування Українського інституту Америки в Нью-Йорку наприкінці травня.
Також українська влада звинувачує росіян у крадіжці до 500 тис. тонн пшениці вартістю 100 мільйонів доларів, пише New York Times.
В інтерв’ю виданню заступник міністра сільського господарства України Тарас Висоцький пояснив, що вирішення продовольчої проблеми в Африці полягає в більшому тиску на Росію, аби вона припинила війну, а не в закупівлі награбованого.
Є «проста відповідь, — цитує його видання, - припиніть війну».
Як раніше повідомляв Голос Америки, представники ЄС також прямо звинувачує Росію у створенні дефіциту зерна у світі.
«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, вона прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – зокрема написав представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у Твіттері.
«Підтримує Україну, вибачився за помилки»: голова МЗС Британії про Джонсона, якому загрожує вотум недовіри
Очільниця британського Міністерства закордонних справ Ліз Трасс висловила підтримку прем’єр-міністру країни Борісу Джонсону перед голосуванням за вотум недовіри. Про це вона заявила в своєму твітері 6 червня.
«Прем’єр-міністр має мою стовідсоткову підтримку в сьогоднішньому голосуванні і я наполегливо заохочую колег його підтримати. Він виконав свою роботу у відновленні після пандемії ковіду та підтримці України перед обличчям російської агресії. Він вибачився за помилки, яких припустився», – аргументувала Трасс.
Вона додала, що наразі влада Великої Британії повинна зосередитися на економічному зростанні.
Консервативна партія Великої Британії в парламенті голосуватиме за вотум недовіри Борісу Джонсону увечері 6 червня. Щоб зберегти посаду, йому знадобиться підтримка понад 50% депутатів.
Пропозиція розглянути відставку Джонсона пов’язана із так званим «Патіґейтом» – скандалом через кілька вечірок у 2020 та 2021 роках, у яких брав участь голова уряду. У цей час у Великій Британії діяли суворі карантинні обмеження, які в тому числі забороняли масові заходи. Джонсон зрештою визнав порушення і вибачився. Йому присудили штраф, який він сплатив.
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