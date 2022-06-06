МАГАТЕ планує міжнародну місію на окуповану росіянами Запорізьку АЕС 

Міжнародна агенція з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ) планує відправити місію на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Про це заявив генеральний директор агенції Рафаель Маріано Гроссі.

“Я активно працюю, щоб погодити, організувати та очолити міжнародну місію МАГАТЕ (IAEA) на найбільшу в Україні атомну електростанцію, на Запорізьку АЕС, яка є найбільша в Європі, для виконання на місці необхідних робіт з ядерної безпеки, охорони та захисту”, - заявив Гроссі у понеділок, 6 червня, під час засідання Ради директорів МАГАТЕ.

Він висловив стурбованість безпековою ситуацією на Запорізькій АЕС: “Ситуація на Запорізькій АЕС не тільки викликає серйозні та нагальні гуманітарні хвилювання, це також чіткий та існуючий ризик для безпеки, охорони та захисту цієї атомної електростанції”.

За словами Гроссі, рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, яка залишається під контролем російських військ, на сьогодні є однією із найбільш критичних проблем в усьому світі.

“З боку України є стурбованість через перебої в ланцюгу постачання запчастин до Запорізької АЕС. Це означає, що зараз принаймні п’ять із семи обов'язкових рівнів безпеки - під загрозою”, - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Крім того, “має місце втрата передачі даних із Запорізької АЕС до МАГАТЕ”, додав він.

Гендиректор наглядової агенції ООН розповів, що їхня технічна допомога може здійснюватись у чотирьох напрямках: дистанційна технічна допомога; технічна допомога на місцях; доставка обладнання; а також готовність швидко розгорнути допомогу у разі потреби.

До прикладу, у Чорнобилі МАГАТЕ зосередила роботу на питаннях радіаційного захисту, безпеці поводження з відходами та на ядерній безпеці.

Наприкінці минулого тижня місія МАГАТЕ завершила роботу на Чорнобильській атомній станції.

За результатами цього візиту фахівці агенції підготують звіт, де опишуть, яка технічна підтримка необхідна, щоб забезпечити безпеку та захист для обладнання та роботи на Чорнобильській атомній електростанції.

Раніше, під час виступу у Давосі, Гроссі повідомив, що на ЗАЕС виявили запаси плутонію та збагаченого урану, які можна використати для створення ядерної зброї. Український державний наглядач за безпекою в атомній галузі спростував інформацію про наявність запасів збагаченого урану чи плутонію на ЗАЕС та в цілому в Україні, «придатного для виготовлення ядерної зброї» та звинуватив Гроссі у ретрансляції тез російської пропаганди.

«Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією», - йдеться у заяві на офіційному сайті Державної інспекції атомного регулювання України.

Керівник організації Олег Коріков закликав Гроссі «до сприяння Україні у наших вимогах щодо негайного виведення російських військ, воєнної техніки та персоналу "Росатому" з майданчика ЗАЕС та м. Енергодар, що було б найбільшою гарантією безпечного функціонування Запорізької АЕС, а також до вимоги припинення обстрілу території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за своїми наслідками, ніж Чорнобильська та Фукусімська аварії разом узяті».

Представники російської влади повідомляли, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі і що вони перебувають у контакті із представниками МАГАТЕ щодо організації їхнього візиту.