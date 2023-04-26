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Ґроссі анонсував програму медичної допомоги персоналу на всіх українських АЕС
Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським – про це він заявив 26 квітня.
Розмова відбулася з нагоди 37-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, зазначив Ґроссі.
За його словами, під час розмови він «анонсував Зеленському програму МАГАТЕ з медичної допомоги персоналу на всіх українських атомних електростанцій».
«Ми продовжимо наші зусилля для захисту Запорізької АЕС», – заявив Ґроссі.
Зеленський наразі не коментував розмову. Раніше він прокоментував роковини аварії на Чорнобильській АЕС, закликавши зробити все, щоб не дозволити Росії «використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу».
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.
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- Голос Америки
США прагнуть обмежити деструктивний вплив “вагнерівців”, Росія виправдовує їхні дії у Судані
США працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб “приборкати вплив "Групи Вагнера" на африканському континенті, а також і в інших місцях”, наголосив під час прес-конференції у вівторок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Він додав, що не має коментарів щодо участі "вагнерівців" у подіях у Судані, але наголосив, що найманці з “Групи Вагнера”, якщо вони втягнуті у події в будь-якій країні, то ця країна стає більш вразливою, більш схильною до нестабільності і там зростають потенційні загрози.
Як повідомляв Голос Америки, у січні координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі оголосив, що США включають російську "Групу Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій.
У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Судан має повне право звертатися за “послугами” ПВК “Вагнер”.
“ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК “Вагнер”, мають на це повне право”, - сказав Лавров.
“Вагнер”, золото Судану і сіль України
Газета Washington Post повідомила у суботу, що згідно з оприлюдненим документом розвідки США, з яким ознайомилися кореспонденти газети, "Група Вагнера" встановила тісні зв’язки з силами безпеки Судану та намагалася використати ці зв’язки для просування економічних і військових інтересів Москви. Газета наголошує, що парамілітарну групу зі зв'язками у Кремлі цікавить в Судані видобуток золота та угоди щодо продажу зброї.
Видання New York Times наголошує, що "Група Вагнера" в Африці є значущим, іноді ключовим чинником у низці країн, уражених військовими конфліктами: Лівія, Мозамбік, ЦАР та Малі, де “скрізь «Вагнер» звинувачують у звірствах проти цивільних”.
“Але "Вагнер " — це набагато більше ніж військова машина в Африці, і уважний погляд на його діяльність у Судані, третьому за величиною виробнику золота на континенті, показує його масштаби”, - пише NYT.
ЗМІ неодноразово повідомляли про імовірний інтерес “Групи Вагнера” у родовищах золота у Судані. Так, агентство Bloomberg пише про росіянина, звинуваченого суданською владою у контрабанді золота цього місяця.
Раніше Євросоюз наклав санкції на дочірню компанію російської “Групи Вагнера” у Судані - Meroe Gold (та її очільника) - за сприяння експлуатації суданського золота. Це сталося після розслідування CNN, у якому телеканал стверджував, що російські найманці незаконно вивозили золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України.
Дочірню компанію “Групи Вагнера” Євгена Пригожина в Судані включили до санкційного списку США “за серйозні порушення прав людини, включаючи тортури та свавільні страти і вбивства, у кількох країнах, включаючи Судан”, - інформує CNN.
В Україні, розмірковують оглядачі, Євген Пригожин має зацікавлення у покладах солі і гіпсу довкола Бахмута. Американські урядовці кажуть про прагнення Пригожина через військові здобутки посилити вплив у Кремлі
“У тяжких боях за Бахмут найбільше зацікавлений очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин - через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії”, – так ситуацію прокоментував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі
15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над столицею Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.
За даними ООН, через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 поранений.
Як повідомляв Голос Америки, військові сили США евакуювали працівників американського посольства в Судані на двох вертольотах Chinook під час «швидкої та чистої» операції.
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Українське збіжжя випробовує солідарність Європи з Україною і всередині ЄС
Європейські представники кажуть, що Європейський Союз напевне погодиться на тимчасові обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України, бо її обсяги такі великі, що вони, мовляв, переповнюють ринок і шкодять фермерам, насамперед у сусідніх з Україною країнах.
Пропозиція Комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт, але не для цілого Європейського Союзу, а лише в п'ять прифронтових країн, для п’яти більш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку, соняшникового насіння і соняшникової олії.Януш Войцеховскі.
Комісар сільського господарства ЄС Януш Войцеховскі зауважив після наради європейських аграрних міністрів, що головна причина проблеми - війна Росії проти України.
«Становище на 100% спричинене російською неспровокованою, незаконною і невиправданою агресією проти України з наслідками також для ринків і продовольчих систем через зростання імпорту насамперед зерна з України до Європейського Союзу», - сказав Януш Войцеховскі в Люксембурзі 25 квітня.
Щоб допомогти Україні в умовах російського вторгнення і відповідно до угоди про торгівлю з Україною Європейський Союз розширив можливості продажу української продукції на європейському ринку.
Також у відповідь на блокування Росією українського експорту продовольства через Чорне море Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, влітку 2022 року проголосила налагодження так званих «ліній солідарності», щоб через Європу транспортувати українське збіжжя до країн Африки та Азії.
Але сільськогосподарські виробники, насамперед в країнах, які межують з Україною: в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, а також в Болгарії та інших, заявляють, що ті кроки спричинили наплив українського зерна, олії та інших харчових продуктів, що спричинив падіння цін і призвів до втрат фермерів у тих країнах.
Уряди Польщі, Угорщини та інші пішли на односторонні заборони імпорту і навіть транзиту української продукції, викликавши застереження з Брюсселя, що питання спільного європейського ринку повинні вирішуватися не окремими країнами, а на рівні ЄС.
Посадовці Європейського Союзу наголошують на потребі згуртованості і кажуть, що сподіваються швидко знайти з цього становища вихід, який передбачатиме згоду Брюсселя на заборону імпорту деяких українських сільськогосподарських продуктів у певних країнах, але дозволятиме транзит українського харчового експорту на інші ринки.
Комісар Януш Войцеховскі висловив сподівання, що європейська домовленість буде досягнена незабаром.
«Пропозиція Комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт, але не для цілого Європейського Союзу, а лише в п'ять прифронтових країн, для п’яти більш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку, соняшникового насіння і соняшникової олії», - сказав Януш Войцеховскі.
До прифронтових країн він зарахував Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, які мають спільний кордон з Україною, а також Болгарію.
Єврокомісія при цьому збирається відхилити вимоги деяких країн про заборону на імпорт також українського меду, цукру, курячого м’яса та інших харчових продуктів.
Частиною компромісних рішень будуть також спеціальні виплати відшкодувань фермерам в країнах ЄС з фонду на суму 100 мільйонів євро.
- Голос Америки
«Видано близько 100 віз, включно з журналістами». Держдеп відповів щодо віз росіянам у час головування Росії в Радбезі ООН
Сполучені Штати видали близько сотні віз російським громадянам, які мають намір відвідати ООН під час головування Росії у Раді безпеки. Про це повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу у вівторок.
Патель зауважив, що близько сотні росіян отримали візи, необхідні для участі у засіданнях ООН в Нью-Йорку.
“Сполучені Штати видали майже 100 віз російським громадянам, включно з низкою журналістів” - повідомив речник Держдепу.
Напередодні російські ЗМІ публікували нарікання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що делегатам не було надано віз, а у Нью-Йорку Лавров заявив, що візи було надано, але надто пізно, перед самим вильотом до США.
Відповідаючи на запитання про те, чи російським журналістам, що працюють на державні канали, не будуть видавати візи і вони не зможуть працювати, бо їх вважають «пропагандитськими», Пател додав, що якщо говорити про здатність журналістів виконувати свою роботу, то «варто зазначити, що триваючі репресії Росії щодо незалежних ЗМІ та свободи преси призвели до відтоку не тільки іноземних журналістів, а й російських».
Як повідомляв Голос Америки, 1 квітня Росія розпочала місячне головування у Раді Безпеки ООН (так само, як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну).
"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки", - заявляла посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. А європейські активісти заявили про намір щодня звертатись до країн-учасниць ООН із проханням бойкотувати засідання Радбезу ООН, поки там головує РФ.
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В Ірпені планують збудувати технопарк – мер
Міська рада Ірпеня планує побудувати найбільший в Київській області технопарк. Про це Голосу Америки розповів мер міста Олександр Маркушин під час візиту до Вашингтона.
Для реалізації проєкту місто планує виділити 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка. За словами мера, місту вже вдалося залучити 14 європейських компаній та український Ecosoft. Партнерів продовжують шукати, але єдина умова для залучення бізнеса — бути зареєстрованими і сплачувати податки в Ірпені.
“Компанії готові заходити і будуватися саме в Ірпені свої виробничі потужності, а для міста це дуже важливо — бо це робочі місця і податки,” — пояснює Маркушин.
Мер розповідає, що окрім виробничих потужностей на території технопарку планують збудуваті офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.
За слвоами міського голови, серед усіх населених пунктів на Київщині, Ірпінь зазнав найбільше руйнувань. Для відбудови міста, мерія розробила масштабний план реконструкції.
Більше про плани та вартість відбудови Ірпеня, а також про те, що потрібно жителям міста, читайте в матеріалі.
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