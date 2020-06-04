Сенат затвердив Майкла Пека керівником USAGM

Сенат у четвер затвердив Майкла Пека, висуванця президента Дональда Трампа на пост глави Агентства з глобальних медіа (USAGM), федерального агентства, яке курирує роботу «Голосу Америки» та інших міжнародних організацій мовлення.

Кандидатуру Пека підтримали всі республіканці, які контролюють Сенат, проти його затвердження висловилися всі демократи, за винятком сенатора Джо Манчіна. В результаті Пек був підтриманий з перевагою у 15 голосів, 53 проти 38.

Режисер-документаліст очолюватиме USAGM протягом трьох найближчих років. Питання про затвердження Пека розглядався протягом двох років через розбіжності між сенаторами від Демократичної і Республіканської партій.

Засновник компанії Manifold Productions, Inc, Пек зняв безліч документальних фільмів, багато з яких вийшли в ефір на телеканалі PBS. Він працював генеральним директором консервативного Інституту Клермонта і займав керівні посади у Національному гуманітарному фонді і Корпорації суспільного мовлення. Він також працював над кінопроектами з колишнім головним стратегом Дональда Трампа і співзасновником інформаційного ресурсу Breitbart News Стівеном Беннон.

У минулому Пек очолював WORLDNET - глобальну супутникову мережу, яка згодом увійшла до складу «Голосу Америки».

«Ця людина має унікальну здатність займати цю посаду, - заявив у четвер голова сенатського Комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш, - Він виконав велику роботу - кожен повинен подивитися його останній документальний фільм, який він зняв у Верховному суді, - просто видатний [фільм] . Політична битва за його кандидатуру йшла два роки, і сьогодні настав момент істини».

На сенатських слуханнях про затвердження його кандидатури, які пройшли у вересні минулого року, Пек розвіяв побоювання деяких сенаторів щодо того, що він буде намагатися нав'язати свої політичні уподобання агентствам, що входять до складу USAGM, в тому числі s «Голосу Америки», які, згідно з американським законодавству, повинні подавати об'єктивну і збалансовану інформацію.

«Робота всього агентства спирається на переконання в тому, що журналісти незалежні, що вони не схильні до політичного впливу при висвітленні новин ... Я думаю, що без такої довіри робота агентства буде повністю підірвана», - заявив тоді Майкл Пек.

Федеральне агентство USAGM курирує п'ять американських мереж іномовлення, в тому числі «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, Управління мовлення на Кубу, Радіо Вільна Азія і Близькосхідна мовну мережа.

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