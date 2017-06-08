Маккейн: Росії прийшов час заплатити ціну за нахабний напад на наші вибори

Росія має заплатити високу ціну за втручання в американські вибори, щоб у президента РФ Володимира Путіна не було спокуси повторювати такі спроби в майбутньому, - заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн під час виступу в Конгресі США.

«Прийшов час для Росії заплатити ціну за нахабний напад на наші вибори. Ось чому ми повинні діяти зараз, ухваливши запропоновану мною поправку (до законодавства Сенату), яка запровадила б жорсткі санкції щодо Росії. Нам потрібна ця поправка, тому що у нас немає часу на зволікання. Сполучені Штати повинні надіслати сильний сигнал Володимиру Путіну і будь-якому іншому агресору, що ми не потерпітимемо нападів на нашу демократію», – підкреслив він.

«Не існує більшої загрози для наших свобод, ніж напад на нашу здатність вільно обирати наших власних лідерів, без іноземного втручання», - заявив Маккейн.

Сенатор зазначив, що минуло вже вісім місяців з тих пір, як Росія втрутилася в президентські вибори в США в 2016 році.

«Яку ціну заплатила Росія за напад на нашу демократію? Швидше за все, ніяку. І яка реакція Росії на відсутність відповіді Америки на її агресію? Більше агресії, більше втручання в закордонні вибори», – зазначив сенатор.

Політик попередив, що рано чи пізно в США будуть проходити нові вибори, які привернуть увагу і інтерес Росії.

«Жертвою їх кібервійни може бути республіканцець або демократ, але для Путіна це не має значення, тому що його мета – не республіканці або демократи, а американці і все, на чому ми стоїмо як люди», – заявив сенатор США Джон Маккейн.

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