У Сенаті США працюють над новими санкціями проти Росії

Сенатори пропонують законодавчо закріпити санкції проти Росії

Сенатори США від обох партій дають зрозуміти, що підтримують внесення положення про посилення санкцій проти Росії в законопроект про економічні санкції проти Ірану в зв'язку з програмою Тегерана щодо розробки балістичних ракет.



У середу Сенат проголосував за продовження обговорення законопроекту про санкції проти Ірану.



Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що підтримує ініціативу про внесення положення про санкції проти Росії в остаточний варіант законопроекту.



Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Роберт Коркер, який вніс законопроект щодо Ірану, і голова комітету з банківської діяльності Майк Крейпо працюють над досягненням угоди з провідними демократами.



«Відчувається серйозне роздратування, пов'язане з тим, що Росія втрутилася в наші вибори, а відповіді на це, фактично, так і не було», - заявив сенатор Джон Корнин, другий за рангом республіканець у верхній палаті Конгресу.



Такий крок свідчить про те, що в Конгресі є сили, які хочуть перешкодити зусиллям президента Дональда Трампа щодо поліпшення відносин з Москвою.



Передбачається, що санкції проти Росії повинні покарати Москву за її дії в Україні та Сирії.



Крейпо і сенатор-демократ Шеррод Браун пропонують законодавчо закріпити і посилити існуючі санкції, зафіксовані в указах президента і стосуються російських енергетичних проектів і кредитного фінансування. Вони також пропонують ввести нові санкції щодо таких сфер російської економіки, як гірничодобувна і металообробна промисловість, а також залізничний сектор.



Представник Макконнелла Дейвід Попп припустив, що голосування щодо поправок про антиросійські санкції і заключне голосування щодо законопроекту відбудеться наступного тижня.



Положення, які визначають Ірану, дозволять Трампу вводити економічні санкції проти компаній і фізичних осіб, які свідомо надають Ірану матеріальну підтримку в його програмі випробувань балістичних ракет і терористичної діяльності.

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