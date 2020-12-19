Колишній посол США у Росії висловив жаль з приводу планів закриття американських консульств

Майкл Макфол, колишній посол США у Росії і частий критик президента США Дональда Трампа висловив жаль з приводу планів Вашингтона закрити консульства у Росії.

"Публічна дипломатія приносить результат. Нам потрібно її більше, а не менше. Наші консульства у Росії допомагають просувати публічну дипломатію". - твітує Макфол у п'ятницю.

Раніше стало відомо, що Держдепартамент США має намір повністю закрити консульство у Владивостоці і тимчасово призупинити роботу консульства в Єкатеринбурзі.

Повідомлення було направлено до Конгрес 10-го грудня але тоді не привернуло значної уваги. Через три дні після цього з'явилися новини про значне втручання, імовірно з Росії, в комп'ютерні системи федерального уряду і приватні комп'ютерні системи.

"США мають шукати шляхи контактувати з російським суспільством більш безпосередньо. Ці консульства допомагають цьому", - також відзначив Майкл Макфол.

Жаль з приводу закриття консульств висловив і журналіст американського NPR Лучан Кім.

"Програшне рішення з боку США закрити консульство у Владивостоці, воротах Росії до Тихого моря за понад 6 000 кілометрів від Москви. Обривання зв'язків шкодить звичайним росіянам та американцям", - твітує журналіст.

Повідомляється, що закриття викликані обмеженнями щодо кількості американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні, введеними російською владою в 2017 році. В результаті закриттів консульств величезні території Росії, фактично, все, що знаходиться на схід від Москви, опиняться без дипломатичного представництва США.

Після закриття консульств єдиною дипломатичною установою США в Росії буде посольство в Москві. Точні терміни закриття консульств поки не визначені.

Згідно з повідомленням, американський персонал буде переведений до посольства у Москві, а місцеві співробітники будуть звільнені. За оцінками Держдепартаменту, закриття консульства у Владивостоці дозволить заощадити 3,2 мільйона доларів на рік.



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