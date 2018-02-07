Екс-посол США заявив про геніальність Путіна

Загалом 80% опитаних росіян заявили, що вбачають необхідність у певних змінах у Росії

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол назвав геніальною здатність Путіна уникати відповідальності за стан очолюваної ним країни. Про це Макфол заявив у Twitter, коментуючи результати опитування Carnegie Сenter Moscow, які вказали, що значна частина росіян саме Путіна вважає здатним провести необхідні країні реформи.

"Російське суспільство незадоволене статусом кво. Геніальність Путіна полягає у тому, що його не винуватять у тому, яким є статус кво - навіть після 18 років перебування при владі", - заявив Макфол.

Оприлюднене дослідницьким центром Carnegie Moscow дослідження вказує, що Путін лідирує серед політиків, які, на думку росіян, могли би стати потенційними реформаторами.

Потенційним реформатором Путіна назвали 25% опитаних. 31 відсоток опитаних взагалі не змогли назвати потенційних реформаторів у Росії, а 30% - заявили, що невпевнені

Потенційним реформатором Путіна назвали 25% опитаних. 31 відсоток опитаних взагалі не змогли назвати потенційних реформаторів у Росії, а 30% - заявили, що невпевнені, кого можна було би назвати таким.

Слідом за Путіним росіяни назвали потенційними реформаторами Володимира Жириновського (7%), Геннадія Зюганова (6%), Сергія Шойгу (5%). Опозиційного російського політика Олексія Навального назвали потенційним реформатором 2% опитаних.

Загалом 80% опитаних росіян заявили, що вбачають необхідність у певних змінах у Росії. При цьому 42% - хочуть відчутних змін, а 41% - вважає, що країні необхідні лише незначні зміни.

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