Українця затримали у США з рекордним арсеналом зброї - ЗМІ

Представник поліції заявив, що Ґібсон був народжений в Україні, але правоохоронці не володіють інформацією про повний імміграційний статус затриманого у США

У США у місті Цинциннатті, штат Огайо, у результаті дворічного розслідування з приводу розповсюдження наркотиків заарештованого Олексія Ґібсона (Alexey Gibson), народженого в Україні 30-річного чоловіка. Загалом у Ґібсона було вилучено 116 одиниць зброї.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

"Ми прибрали з вулиці безпрцедентну кількість зброї", - заявив полковник поліції міста Цинциннаті Майкл Джон.

Як відзначає видання WCPO.com, поліція Цинциннаті повідомила, що Ґібсона заарештували 1-го лютого. При затриманні у його машині знайшли 10 одиниць вогнепальної зброї, 100 грам кокаїну, 2 кілограми марихуани, цифрові ваги та 30 000 доларів готівкою. У результаті обшуку помешкання Ґібсона було вилучено додаткову кількість вогнепальної зброї включно з гвинтівками та напів-автоматичною зброєю.

Ґібсону висунуто звинувачення у незаконному обігу наркотиків та ін. За нього призначено заставу у 650 000 доларів.

У ході прес-конференції представник місцевої поліції заявив, що Ґібсон був народжений в Україні, але відзначив, що правоохоронці не володіють інформацією про імміграційний статус затриманого у США. Відомо лише те, що перебуває в Америці на законних підставах.

Повідомляється, що до розслідування підключились федеральні правоохоронні агенції.

Правоохоронц відзначили, що окремі примірники вилученої зброї перевищують за потужністю зброю в арсеналі місцевої поліції.

Українська служба "Голосу Америки" звернулась за коментарем до посольства України у США. Там були непоінформовані про затримання Ґібсона і не змогли підтвердити, чи заперечити зв'язок затриманого з Україною. Дипломати з'ясовують ситуацію.

Місцева поліція не була негайно доступна для коментаря з приводу особи Ґібсона.

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