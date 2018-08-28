Маккейн пояснив би прибульцям, хто такі американці - сенатор-республіканець

Сенатор-республіканець Джон Маккейн до останньої миті життя лишався романтично закоханим в Америку. Про це в інтерв'ю каналу Ен-Бі-Сі заявив колега та близький друг законодавця, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

Якби я мав обрати одн людину з цілої Америки, щоб пояснити комусь із іншої планети, "хто такі ці американці", я би обрав Джона Маккейна

"Якби я мав обрати одну людину з цілої Америки, щоб пояснити комусь із іншої планети, "хто такі ці американці", я би обрав Джона Маккейна та його спічрайтера Марка Салтера. Маккейн дивився на нашу націю очима романтика до останнього подиху", - заявив Грем.

Ґрем та Маккейн займали спільні позиції щодо підтримки України та протидії російському втручанню у політичні процеси у США, хоча Ґрем на відміну від Маккейна часто підтримував президента Америка, до якого померлий законодавець ставився надзвичайно критично.

Напередодні офіс Джона Маккейна оприлюднив його прощальний лист.

У своєму листі, сенатор Джон Маккейн заявив, що, хоча він шкодує про деякі речі, він "не проміняв би і дня свого життя, в гарні чи погані часи, на найкращі дні життя когось іншого" і заявив, що йому "найщасливішою людиною на Землі".

Бути причетним до американської справи – відстоювання свободи, рівноправного судочинства, поваги до людської гідності – це приносить більш високе щастя, ніж плинні радощі буття

"Бути причетним до американської справи – відстоювання свободи, рівноправного судочинства, поваги до людської гідності – це приносить більш високе щастя, ніж плинні радощі буття", - написав Маккейн. Він додав: "Наше самовизначення і самооцінка не обмежуються, а збільшуються служінням добрим справам, які значать більше, ніж ми".

Маккейн, герой війни, якого часто називають "справжнім патріотом", говорив, що "він жив і помер, гордий бути американцем".

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