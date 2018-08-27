Служба сенатора Джона Маккейна оприлюднила його прощальний лист

У своєму листі, сенатор Джон Маккейн заявив, що, хоча він шкодує про деякі речі, він "не проміняв би і дня свого життя, в гарні чи погані часи, на найкращі дні життя когось іншого" і заявив, що йому "найщасливішою людиною на Землі".

Політичний стратег та помічник Маккейна Рік Девіс зачитав листа, адресованого всім американцям, протягом прес-конференції в понеділок і виголосив плани стосовно вшанування пам'яті Маккейна в Аризоні та Вашингтоні, повідомляє CBSNews.

В зворушливому листі Маккейн подякував сім'ї, країні, виборцям, наголосивши, що всім "зобов'язаний Америці".

"Бути причетним до американської справи – відстоювання свободи, рівноправного судочинства, поваги до людської гідності – це приносить більш високе щастя, ніж плинні радощі буття", - написав Маккейн. Він додав: "Наше самовизначення і самооцінка не обмежуються, а збільшуються служінням добрим справам, які значать більше, ніж ми".

Маккейн, герой війни, якого часто називають "справжнім патріотом", говорив, що "він жив і помер, гордий бути американцем".

"Ми громадяни найбільшої в світі республіки, нації ідеалів, а не походження. Ми благословенні і є благословенням людства, коли ми підтримуємо і просуваємо ці ідеали як вдома, так і в світі", - писав Маккейн.

Також, частину його листа можна вважати завуальованою критикою прагнення президента Трампа побудувати стіну на кордоні США: "Ми послаблюємо нашу велич коли плутаємо наш патріотизм із племінним суперництвом, яке сіє обурення, ненависть та насильство у всіх куточках земної кулі. Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємось у силі наших ідеалів замість того, щоб довіряти ним і дозволити їм бути рушійною силою змін, якими вони завжди були".

Маккейн додав: "Ми – триста двадцять п'ять мільйонів багатоголосних людей, які мають власні позиції. Ми сперечаємось, конкуруємо, а інколи навіть ганьбим один одного у наших публічних дебатах, але у нас набагато більше спільного, ніж розбіжностей. Якщо ми будемо це пам'ятати і припустимо, що ми всі любимо нашу країну, ми пройдемо через ці складні часи, ми пройдемо і станемо сильніше, ніж раніше. Так було завжди".

Наприкінці свого листа Маккейн цитував свою промову після програшу на президентських перегонах 2008 року Бараку Обамі, згадуючи, що має "щиру віру в американців, яку не відчував так сильно до цього вечора".

"Не впадайте в розпач через наші труднощі, натомість вірте у майбутнє та велич Америки, тому що немає нічого неминучого. Американці ніколи не здаються. Ми ніколи не капітулюємо. Ми ніколи не ховаємось від історії. Ми робимо історію. Прощавайте, американці. Боже благослови вас і Боже благослови Америку", - написав Маккейн в кінці листа.

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