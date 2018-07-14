Маккейн: саміт з Путіним варто скасувати, якщо Трамп не готовий говорити з позиції сили

«Президент Трамп мусить бути готовий протистояти Путіну з позиції сили і показати, що той заплатить високу ціну за продовження агресії проти США та світових демократій. Якщо президент Трамп не готовий притягнути Путіна до відповідальності, саміт в Гельсінкі потрібно скасувати».

З такою заявою виступив сенатор-республіканець Джон Маккейн після того, як міністерство юстиції США висунуло офіційні звинувачення проти 12 росіян за втручання в президентські вибори 2016 року.

Маккейн високо оцінив роботу американських розвідників та правоохоронців, яким вдалось зібрати потужну доказову базу перед проголошенням цих звинувачень.

«Сьогоднішні звинувачення є результатом важкої роботи американських правоохоронців та розвідників, які присвячують своє життя притягненню до правосуддя тих, хто хоче нам зашкодити. Ці звинувачення доповнюють доказову базу існування розвинутого плану Володимира Путіна з нападу на вибори 2016 року, спрямованого на те, щоб посіяти хаос і розбрат між виборцями в США і зруйнувати віру у нашу демократію», - йдеться в заяві сенатора.

Маккейн також підкреслив, що адміністрація США та Конгрес вживають недостатніх дій в сфері кіберзахисту систем голосування і стримування дестабілізації.

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