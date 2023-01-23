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Деяких конгресменів треба вчити, вони не до кінця розуміють, що поставлено на карту в Україні - конгресмен Маккол
Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол переконаний, що Республіканська більшість продовжуватиме підтримку України, хоча, за його словами, деяких його однопартійців доведеться переконувати у необхідності цього.
Під час інтерв'ю виданню CNN конгресмен Маккол сказав: “Думаю, є достатньо підтримки в обох партіях. Є (підтримка - ред.) більшості в Демократичній партії, і більшості в Республіканській партії”.
Щодо колег, які закликають припинити допомогу Україні, конгресмен-республіканець додав: “Ми повинні навчати наших членів. Я не думаю, що вони цілком розуміють, що поставлено на карту".
"Якщо Україна програє, президент Китаю Сі піде на вторгнення у Тайвань. Це Росія, Китай. Іран розміщує безпілотники в Криму, Північна Корея розміщує артилерію в Росії. Вони мають розумітися в справі. Вони говорять про кордон, але ці питання не є взаємовиключними. Можна робити і одне, і інше”, - зазначив голова комітету із закордонних справ у Палаті представників США Майкл МакКол.
Маккол вважає, що США мають надіслати Україні американські танки “Абрамс М1”, додавши, що це змінило б ситуацію на полі бою.
Представник Демократичному партії, сенатор Крис Кунс в інтерв’ю каналу ABC також заявив, що настав час відкинути занепокоєння США щодо постачання в Україну танків “Abrams М1”:
"Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено", - зазначив сенатор.
“Нам треба швидко рухатися вперед, і надати українцям зброю, якої вони заслуговують, щоб вони могли продовжувати сміливу та успішну боротьбу проти росіян”, - додав сенатор-демократ Кунс.
Минулого року у жовтні конгресмен-республіканець Кевін Маккарті, який зараз очолив більшість у Палаті представників та зайняв пост Спікера Палати представників, заявляв про можливе припинення допомоги Україні, якщо республіканці отримають більшість. Пізніше він спростував свої слова, мовляв, мав на увазі лише посилення контролю над американською допомогою Україні.
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- Голос Америки
Пентагон: перші БМП Bradley надійдуть в Україну в найближчі тижні
Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”. Про це журналістам розповів високопосадовець Пентагону. Щодо конкретнішого часу він уточнив, що йдеться про тижні.
“В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, - додав посадовець Пентагону.
У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають “вбивцями танків”. Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
Говорячи про нинішню ситуації на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, за його словами, ці солдати “погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою”.
В Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.
Нагадаємо, за оцінками головнокомандувача армії Норвегії Ейріка Крістофферсена, Росія на сьогодні втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні. Про це він сказав інтерв'ю TV2, однак не уточнив, як саме були підраховані ці цифри.
- Голос Америки
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо», – Джон Кірбі. Відео
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Міністри ЄС схвалили наступний пакет допомоги Україні. Угорщина відмовилася від блокування
Угорщина відмовилась від блокування наступного пакету військової допомоги Україні, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.
«Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України», – написав він у твіттері.
Водночас джерела Reuters повідомили, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі схвалили новий транш військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро.
Також про це рішення повідомив представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.
Минулого тижня повідомлялося, що Угорщина блокує наступний транш Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 мільйонів євро військової підтримки для України.
Протидія Росії в ООН, недоліки системи, позбавлення РФ членства в Радбезі – посол Улоф Скоог. Відео
З початку повномасштабного російського вторгнення Європейська комісія та країни Європейського Союзу надають значну підтримку Україні. У грудні Європейська рада погодила надати Україні фінансову допомогу на суму у 18 млрд євро, які Київ отримає впродовж 2023 року.
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