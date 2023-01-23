Деяких конгресменів треба вчити, вони не до кінця розуміють, що поставлено на карту в Україні - конгресмен Маккол  

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол переконаний, що Республіканська більшість продовжуватиме підтримку України, хоча, за його словами, деяких його однопартійців доведеться переконувати у необхідності цього.

Під час інтерв'ю виданню CNN конгресмен Маккол сказав: “Думаю, є достатньо підтримки в обох партіях. Є (підтримка - ред.) більшості в Демократичній партії, і більшості в Республіканській партії”.

Щодо колег, які закликають припинити допомогу Україні, конгресмен-республіканець додав: “Ми повинні навчати наших членів. Я не думаю, що вони цілком розуміють, що поставлено на карту".

"Якщо Україна програє, президент Китаю Сі піде на вторгнення у Тайвань. Це Росія, Китай. Іран розміщує безпілотники в Криму, Північна Корея розміщує артилерію в Росії. Вони мають розумітися в справі. Вони говорять про кордон, але ці питання не є взаємовиключними. Можна робити і одне, і інше”, - зазначив голова комітету із закордонних справ у Палаті представників США Майкл МакКол.

Маккол вважає, що США мають надіслати Україні американські танки “Абрамс М1”, додавши, що це змінило б ситуацію на полі бою.

Представник Демократичному партії, сенатор Крис Кунс в інтерв’ю каналу ABC також заявив, що настав час відкинути занепокоєння США щодо постачання в Україну танків “Abrams М1”:

"Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено", - зазначив сенатор.

“Нам треба швидко рухатися вперед, і надати українцям зброю, якої вони заслуговують, щоб вони могли продовжувати сміливу та успішну боротьбу проти росіян”, - додав сенатор-демократ Кунс.

Минулого року у жовтні конгресмен-республіканець Кевін Маккарті, який зараз очолив більшість у Палаті представників та зайняв пост Спікера Палати представників, заявляв про можливе припинення допомоги Україні, якщо республіканці отримають більшість. Пізніше він спростував свої слова, мовляв, мав на увазі лише посилення контролю над американською допомогою Україні.