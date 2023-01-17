Україна має залишатися впевненою у повній підтримці американського народу - конгресвумен Каптур

Попри зміни у складі Конгресу США, американська підтримка України залишається стабільно високою. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповіла конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур. Вона наголосила, що більшість в обох партіях Конгресу підтримує Україну, зокрема, й у питанні виділення фінансування для Києва.

Марсі Каптур не виключила постачання Україні додаткових систем Patriot, однак зазначила, що процес не буде швидким, і пов'язаний із рівнем підготовки українських військових, які управлятимуть цими системами. При цьому конгресвумен наголосила, що США мають дуже велику довіру до Збройних Сил та українського народу загалом, то ж знайдуть спосіб, як тренувати військових, та як допомогти Україні перемогти у війні.

Марсі Каптур є співголовою українського кокусу в Конгресі та однією з найактивніших законодавців, які виступають на підтримку України. Вона представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США з 1983 року.

Наталка Пісня, Голос Америки: У Палаті представників Конгресу тепер республіканська більшість. Там досі існує двопартійне розуміння необхідності підтримувати Україну. Однак, як саме можна досягти цього, з огляду на факт, що підтримка вже не така одностайна?

Марсі Каптур, конгресвумен-демократка: Звичайно, керує більшість. I ми дуже успішні як нація у підтримці прагнення України бути вільною державою, у якій люди можуть повністю розкривати свій потенціал. І я вважаю, результати свідчать, що жодна країна не надала Україні стільки фінансової, а також моральної та гуманітарної допомоги, як Сполучені Штати Америки.

Жодна країна не надала стільки фінансової, а також моральної та гуманітарної допомоги, як США.

Європейські країни, такі як Польща та сусідні держави, безперешкодно прийняли мільйони біженців з України. Це нелегко для Європи. Це найсерйозніший конфлікт, війна на європейському континенті з часів Другої світової війни. І це дуже серйозний, визначальний момент у світовій історії, тому Сполучені Штати з нашими партнерами по НАТО, в Європі, намагаємося підтримувати насамперед Україну, а також деякі інші країни, які потребували додаткової зброї, допомоги з українськими біженцями та іншим. Тож я сподіваюся, українці розуміють, що в них є сильна опора у Європі і у Сполучених Штатах та Канаді, яка намагається їх підтримувати.

У моєму регіоні є група людей, які дуже наполегливо працюють, щоб надавати допомогу та належне обладнання українській залізниці, допомагати сміливим провідникам, які змогли забезпечити життєдіяльність країни. Тому американський народ єдиний у своїй підтримці України. Звісно, є кілька людей у Конгресі, які справді не розуміють, але так і буває в житті загалом. Проте переважною більшістю в обох наших партіях ми підтримуємо Україну.

Н.П.: Українська влада дуже чітко показала, наскільки вдячна за новий пакет допомоги на суму в 45 млрд. доларів. Однак війна є дорогою справою. Якщо ці гроші закінчаться, що потрібно, аби в Конгресі, зокрема в Палаті представників, ухвалили рішення про нову фінансову допомогу Україні?

М.К.: Передусім, у пакет, ухвалений у грудні 2022-го року, ми заклали додаткові кошти для України, щоб зробити плавний перехід у 2023-й рік. Я також працюю у Комітеті з питань оборони, тому, коли ми це робили, ми враховували, що, ймовірно, новому Конгресу

У пакет, ухвалений у грудні 2022-го року, ми заклали додаткові кошти для України, щоб зробити плавний перехід у 2023-й рік.

потрібен буде певний час для формування. І, як бачимо, вони мали певні труднощі.

Тож ці кошти призначені для того, щоб адміністрація Байдена розподілила їх у співпраці з українською владою. Тому я не хвилююся щодо найближчого майбутнього. Оскільки в наступні місяці ми маємо переконатися у співпраці з нашими європейськими партнерами, що ці кошти розподіляються за потребою, для всього, що необхідно Україні. Ці обговорення відбуваються з боку виконавчої влади, а не законодавчої. Але вони повідомляють нам, якщо виникають проблеми. Також Верховна Рада чудово інформує нас про те, де, на їхню думку, потрібні певні системи, і ми передаємо цю інформацію нашій виконавчій владі.

Н.П.: Нещодавно було оголошено про навчання українських військових на системах Patriot в Оклахомі. Цьому є певний опір, зокрема, з боку місцевого сенатора-республіканця Натана Дама, який подав резолюцію, що українські військові не мають проходити навчання в Оклахомі, згадавши про інцидент із падінням уламків ракети на території Польщі. Він заявив, що ці тренування не повинні відбутися, інакше мешканці Оклахоми житимуть у небезпеці. Як ви сприймаєте такі заяви?

М.К.: Я не знайома з цією особою, і це питання має вирішувати адміністрація Байдена та Міністерство оборони. Я переконана, що вони знайдуть спосіб, як підготувати українських військових, що будуть залучені до роботи з такими типами систем, чи це буде на цих базах або інших, в нашій країні, чи деінде у світі.

Н.П.: Як ви оцінюєте можливість надання Україні більше систем Patriot у майбутньому?

М.К.: Я вважаю, що одним із найважливіших аспектів такої складної системи, як ця, є належне навчання людей, які нею керують. І тому це має відбуватися поступово. Ви не можете сподіватися на диво за одну ніч. Але думаю, що військові в Україні та військові у США розуміють, що для цього потрібно. Я надзвичайно вражена українською армією. Не знаю, чи хтось у світі очікував, що після 11 місяців Збройні Сили України не лише вистоять, а будуть перемагати, повертати свої землі та боротися за територію, яка вважалася підконтрольною Росії після захоплення з 2014 року. Тож існує велика довіра до українських військових і українського народу, і я знаю, що світ знайде спосіб, як допомогти Україні перемогти.

Існує велика довіра до українських військових і українського народу, і я знаю, що світ знайде спосіб, як допомогти Україні перемогти.

Н.П.: Однак, у США чутно не лише голоси підтримки, але також голоси ізоляціоністів, зокрема про те, що Америка має піклуватися про власний народ та власні інтереси. При цьому колишній виконувач обов’язків директора ЦРУ Майкл Морелл заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, Росія матиме шанси виграти цю війну та перетворити Україну на васальну державу. То що може стримати Росію?

М.К.: Якщо ви поглянете на голосування в ООН, Росія зараз є державою-вигнанцем. Україну підтримують не лише Сполучені Штати, але й величезна кількість країн світу. Завжди будуть недоброзичливі до вас люди. І вони є й у нашій країні. Деякі люди насправді не розуміють, вони живуть дуже обмеженим життям. Вони навіть не знають, для чого потрібне НАТО. Їм незрозумілий наш єдиний союз, історія Сполучених Штатів Америки, яка є дуже молодою державою.

Але значно більше тих людей, хто розуміє. Наприклад, одна з великих організацій у нашій країні – Rotary - збирає гуманітарні вантажі від людей, які не є українськими американцями чи вихідцями з Європи. Вони успішно працюють для підтримки України. У нас є тисячі і тисячі людей, які це роблять, лікарі, які допомагають дбати про поранених і про переселенців. У американців є як державна влада, так і влада приватна, особиста влада, яку мають самі люди, щоб зробити щось важливе, аби допомогти Україні, і вони знаходять способи це робити.

Тому я впевнена, що Альянс свободи буде триматися. Канадці - наші найближчі сусіди в тій частині Америки, де я живу. В Канаді друга за чисельністю українська громада у світі. Вони повністю віддані Україні.

І однією з моїх найбільших перемог цього року в моїй частині країни була робота з американцями, які збирали гуманітарну допомогу для українських лікарень, і ми змогли дуже швидко доправити ці вантажі до медичних закладів. І я дуже пишаюся американцями, які збирають медичні засоби, турнікети та інше, які допомагають військовим. Багато всього відбувається, про що не повідомляють. Люди демонструють підтримку на вулицях, у громадах нашої країни та по всьому світу. Тому, я думаю, що добра воля перемагає зло, і що ми переможемо, але для цього потрібна наша наполегливість.

І ми цінуємо приїзд та виступ президента України Зеленського перед Конгресом і його послання до Конгресу у такі важкі часи в українській історії. Це було посланням сили та наполегливості, та мало величезний вплив на американців.

Н.П.: Чи є шанс, що Конгрес зможе знайти золоту середину в питанні підтримки України та зупинити Росію?

М.К.: Ми вже її знайшли! Якщо ви поглянете на голоси за Україну, вони переважають.

Пишаюся американцями, які збирають медичні засоби, турнікети та інше, допомагають військовим. Багато всього відбувається, про що не повідомляють. Люди демонструють підтримку на вулицях, у громадах нашої країни.

Я працюю в комітеті Палати представникі з питань оборони, де і республіканці, і демократи підтримують фінансування України. І тому, коли ми ухвалили законопроект у грудні для фінансування власної країни, в ньому були закладені значні кошти для України на кількох рахунках, не лише Міністерства оборони, а й інших департаментів, які намагаються допомогти Україні завдяки щедрості американського народу.

Є кілька незгодних голосів. Але ми працюємо за правилом більшості, і більшість в обох партіях підтримує Україну.

Інколи в житті трапляються люди, які з усім не згодні. Але я думаю, що Україна має залишатися впевненою у повній підтримці американського народу.