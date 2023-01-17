Актуально
- Наталка Пісня
- Голос Америки
Україна має залишатися впевненою у повній підтримці американського народу - конгресвумен Каптур
Попри зміни у складі Конгресу США, американська підтримка України залишається стабільно високою. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповіла конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур. Вона наголосила, що більшість в обох партіях Конгресу підтримує Україну, зокрема, й у питанні виділення фінансування для Києва.
Марсі Каптур не виключила постачання Україні додаткових систем Patriot, однак зазначила, що процес не буде швидким, і пов'язаний із рівнем підготовки українських військових, які управлятимуть цими системами. При цьому конгресвумен наголосила, що США мають дуже велику довіру до Збройних Сил та українського народу загалом, то ж знайдуть спосіб, як тренувати військових, та як допомогти Україні перемогти у війні.
Марсі Каптур є співголовою українського кокусу в Конгресі та однією з найактивніших законодавців, які виступають на підтримку України. Вона представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США з 1983 року.
Наталка Пісня, Голос Америки: У Палаті представників Конгресу тепер республіканська більшість. Там досі існує двопартійне розуміння необхідності підтримувати Україну. Однак, як саме можна досягти цього, з огляду на факт, що підтримка вже не така одностайна?
Марсі Каптур, конгресвумен-демократка: Звичайно, керує більшість. I ми дуже успішні як нація у підтримці прагнення України бути вільною державою, у якій люди можуть повністю розкривати свій потенціал. І я вважаю, результати свідчать, що жодна країна не надала Україні стільки фінансової, а також моральної та гуманітарної допомоги, як Сполучені Штати Америки.
Жодна країна не надала стільки фінансової, а також моральної та гуманітарної допомоги, як США.
Європейські країни, такі як Польща та сусідні держави, безперешкодно прийняли мільйони біженців з України. Це нелегко для Європи. Це найсерйозніший конфлікт, війна на європейському континенті з часів Другої світової війни. І це дуже серйозний, визначальний момент у світовій історії, тому Сполучені Штати з нашими партнерами по НАТО, в Європі, намагаємося підтримувати насамперед Україну, а також деякі інші країни, які потребували додаткової зброї, допомоги з українськими біженцями та іншим. Тож я сподіваюся, українці розуміють, що в них є сильна опора у Європі і у Сполучених Штатах та Канаді, яка намагається їх підтримувати.
У моєму регіоні є група людей, які дуже наполегливо працюють, щоб надавати допомогу та належне обладнання українській залізниці, допомагати сміливим провідникам, які змогли забезпечити життєдіяльність країни. Тому американський народ єдиний у своїй підтримці України. Звісно, є кілька людей у Конгресі, які справді не розуміють, але так і буває в житті загалом. Проте переважною більшістю в обох наших партіях ми підтримуємо Україну.
Н.П.: Українська влада дуже чітко показала, наскільки вдячна за новий пакет допомоги на суму в 45 млрд. доларів. Однак війна є дорогою справою. Якщо ці гроші закінчаться, що потрібно, аби в Конгресі, зокрема в Палаті представників, ухвалили рішення про нову фінансову допомогу Україні?
М.К.: Передусім, у пакет, ухвалений у грудні 2022-го року, ми заклали додаткові кошти для України, щоб зробити плавний перехід у 2023-й рік. Я також працюю у Комітеті з питань оборони, тому, коли ми це робили, ми враховували, що, ймовірно, новому Конгресу
У пакет, ухвалений у грудні 2022-го року, ми заклали додаткові кошти для України, щоб зробити плавний перехід у 2023-й рік.
потрібен буде певний час для формування. І, як бачимо, вони мали певні труднощі.
Тож ці кошти призначені для того, щоб адміністрація Байдена розподілила їх у співпраці з українською владою. Тому я не хвилююся щодо найближчого майбутнього. Оскільки в наступні місяці ми маємо переконатися у співпраці з нашими європейськими партнерами, що ці кошти розподіляються за потребою, для всього, що необхідно Україні. Ці обговорення відбуваються з боку виконавчої влади, а не законодавчої. Але вони повідомляють нам, якщо виникають проблеми. Також Верховна Рада чудово інформує нас про те, де, на їхню думку, потрібні певні системи, і ми передаємо цю інформацію нашій виконавчій владі.
Н.П.: Нещодавно було оголошено про навчання українських військових на системах Patriot в Оклахомі. Цьому є певний опір, зокрема, з боку місцевого сенатора-республіканця Натана Дама, який подав резолюцію, що українські військові не мають проходити навчання в Оклахомі, згадавши про інцидент із падінням уламків ракети на території Польщі. Він заявив, що ці тренування не повинні відбутися, інакше мешканці Оклахоми житимуть у небезпеці. Як ви сприймаєте такі заяви?
М.К.: Я не знайома з цією особою, і це питання має вирішувати адміністрація Байдена та Міністерство оборони. Я переконана, що вони знайдуть спосіб, як підготувати українських військових, що будуть залучені до роботи з такими типами систем, чи це буде на цих базах або інших, в нашій країні, чи деінде у світі.
Н.П.: Як ви оцінюєте можливість надання Україні більше систем Patriot у майбутньому?
М.К.: Я вважаю, що одним із найважливіших аспектів такої складної системи, як ця, є належне навчання людей, які нею керують. І тому це має відбуватися поступово. Ви не можете сподіватися на диво за одну ніч. Але думаю, що військові в Україні та військові у США розуміють, що для цього потрібно. Я надзвичайно вражена українською армією. Не знаю, чи хтось у світі очікував, що після 11 місяців Збройні Сили України не лише вистоять, а будуть перемагати, повертати свої землі та боротися за територію, яка вважалася підконтрольною Росії після захоплення з 2014 року. Тож існує велика довіра до українських військових і українського народу, і я знаю, що світ знайде спосіб, як допомогти Україні перемогти.
Існує велика довіра до українських військових і українського народу, і я знаю, що світ знайде спосіб, як допомогти Україні перемогти.
Н.П.: Однак, у США чутно не лише голоси підтримки, але також голоси ізоляціоністів, зокрема про те, що Америка має піклуватися про власний народ та власні інтереси. При цьому колишній виконувач обов’язків директора ЦРУ Майкл Морелл заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, Росія матиме шанси виграти цю війну та перетворити Україну на васальну державу. То що може стримати Росію?
М.К.: Якщо ви поглянете на голосування в ООН, Росія зараз є державою-вигнанцем. Україну підтримують не лише Сполучені Штати, але й величезна кількість країн світу. Завжди будуть недоброзичливі до вас люди. І вони є й у нашій країні. Деякі люди насправді не розуміють, вони живуть дуже обмеженим життям. Вони навіть не знають, для чого потрібне НАТО. Їм незрозумілий наш єдиний союз, історія Сполучених Штатів Америки, яка є дуже молодою державою.
Але значно більше тих людей, хто розуміє. Наприклад, одна з великих організацій у нашій країні – Rotary - збирає гуманітарні вантажі від людей, які не є українськими американцями чи вихідцями з Європи. Вони успішно працюють для підтримки України. У нас є тисячі і тисячі людей, які це роблять, лікарі, які допомагають дбати про поранених і про переселенців. У американців є як державна влада, так і влада приватна, особиста влада, яку мають самі люди, щоб зробити щось важливе, аби допомогти Україні, і вони знаходять способи це робити.
Тому я впевнена, що Альянс свободи буде триматися. Канадці - наші найближчі сусіди в тій частині Америки, де я живу. В Канаді друга за чисельністю українська громада у світі. Вони повністю віддані Україні.
І однією з моїх найбільших перемог цього року в моїй частині країни була робота з американцями, які збирали гуманітарну допомогу для українських лікарень, і ми змогли дуже швидко доправити ці вантажі до медичних закладів. І я дуже пишаюся американцями, які збирають медичні засоби, турнікети та інше, які допомагають військовим. Багато всього відбувається, про що не повідомляють. Люди демонструють підтримку на вулицях, у громадах нашої країни та по всьому світу. Тому, я думаю, що добра воля перемагає зло, і що ми переможемо, але для цього потрібна наша наполегливість.
І ми цінуємо приїзд та виступ президента України Зеленського перед Конгресом і його послання до Конгресу у такі важкі часи в українській історії. Це було посланням сили та наполегливості, та мало величезний вплив на американців.
Н.П.: Чи є шанс, що Конгрес зможе знайти золоту середину в питанні підтримки України та зупинити Росію?
М.К.: Ми вже її знайшли! Якщо ви поглянете на голоси за Україну, вони переважають.
Пишаюся американцями, які збирають медичні засоби, турнікети та інше, допомагають військовим. Багато всього відбувається, про що не повідомляють. Люди демонструють підтримку на вулицях, у громадах нашої країни.
Я працюю в комітеті Палати представникі з питань оборони, де і республіканці, і демократи підтримують фінансування України. І тому, коли ми ухвалили законопроект у грудні для фінансування власної країни, в ньому були закладені значні кошти для України на кількох рахунках, не лише Міністерства оборони, а й інших департаментів, які намагаються допомогти Україні завдяки щедрості американського народу.
Є кілька незгодних голосів. Але ми працюємо за правилом більшості, і більшість в обох партіях підтримує Україну.
Інколи в житті трапляються люди, які з усім не згодні. Але я думаю, що Україна має залишатися впевненою у повній підтримці американського народу.
Всі новини дня
- Голос Америки
Росія "навмисне сповільнює" експорт зерна з українських портів - представниця США в ООН
Представниця США в ООН заявила, що Росія «навмисне уповільнює інспекцію» кораблів з зерном, які чекають на вихід з українських портів у Чорному морі, а відтак не можуть вчасно доставити продукти харчування країнам, «які їх відчайдушно потребують».
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на своїй Твітер-сторінці пише, що десятки кораблів, завантажені мільйонами тонн українських харчових продуктів не можуть бути доставлені до споживачів «через відсутність співпраці з Росією» у питанні інспекції кораблів.
«Зараз десятки кораблів чекають на участь. І десятки інших чекають на перевірку, перш ніж вони зможуть перемістити свій зерновий вантаж. Навмисне уповільнення інспекцій Росією призвело до того, що мільйони тонн зерна не дісталися до країн, що розвиваються, які відчайдушно його потребують», – написала Томас-Грінфілд у серії твітів.
За словами високопосадової американської дипломатки, «відставання означає, що 2,5 мільйона тонн зерна просто сидять і чекають на переміщення». Томас-Грінфілд каже, що зерно експортується вдвічі меншими темпами, ніж у вересні та жовтні.
На сайті Спільного координаційного центру Чорноморської зернової ініціативи, що він імені ООН здійснює моніторинг та контроль проходження кораблів з зерном з українських портів, зазначено, що з 7-го січня лише один з 32-х кораблів, що вийшли з українських портів «Південний», «Чорноморськ» та «Одеса», зміг пройти перевірку.
На сайті зазначено, що лише судно Lady Litel, що завантажено 31 000 тоннами пшениці, призначеного для Лівії, яке вийшло з Одеси, зуміло пройти перевірку у вівторок, 17 січня.
У понеділок, 16 січня, агентство Reuters повідомило, що вантажне судно MKK 1, що прямувало з України до Туреччини, зупинилося в Стамбулі в протоці Босфор і рух у протоці було призупинено на кілька годин. Агентство повідомило з посиланням на судноплавну компанію Tribeca, що кораблю допомогли буксири і пошкоджень не було.
Як повідомляв «Голос Америки», у грудні Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у тому, що її «агресивні військово-морські операції» блокують морську торгівлю в Чорному морі.
«Росія продовжує блокувати цивільну морську торгівлю в Чорному морі своїми агресивними військово-морськими операціями. Дії Росії завдають шкоди цивільному населенню та продовжують ескалацію конфлікту в Україні», - написав Блінкен у Twitter, запроваджуючи санкції США проти 10 російських установ, пов'язаних з діями Росії в Чорному морі.
За підсумками року на кінець грудня 2022, темпи експорту зерна з України були на 31% менші, ніж минулого року, а Україна, за даними Міністерство аграрної політики та продовольства, експортувала лише близько 21,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.
Після початку агресії Росія заблокувала українські чорноморські порти. Завдяки «Зерновій ініціативі», що виникла за посередництва ООН та Туреччини в середині року, вдалося частково розблокувати експорт українського зерна через три порти Чорного моря – «Південний», «Чорноморськ» та «Одеса».
За даними турецького міністерства транспорту, у другій половині 2022 року сотні кораблів перевезли понад 15 мільйонів тонн зерна через Чорне море, частину українського зерна було вивезено наземним шляхом.
За даними Єврокомісії, до російської агресії Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей у світі.
Ельфи проти тролів. Як литовські добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації Кремля
Поки Україна веде боротьбу з повномасштабною російською агресією, десятки тисяч литовців продовжують протистояти Кремлю на іншому фронті – інформаційному. Громадський рух, члени якого містично називають себе «ельфами», протистоїть кремлівській дезінформації та пропаганді в інтернеті.
Десятки тисяч литовців та мешканців інших балтійських країн ведуть інформаційну війну з кремлівською дезінформацією та пропагандою. У бійців інформаційного фронту немає чіткої організації або структури, більшість з них не розголошує свою ідентичність. В їхніх лавах – вчителі, лікарі, студенти та навіть члени литовського парламенту.
Початок «ельфів»
Засновник цього унікального громадського руху - Ричардас Савукинас. Для нього боротьба з дезінформацією Кремля почалась ще десять років тому з викриття груп, які поширювали російську пропаганду про радянські часи.
«Тоді я подумав, що я збожеволів чи маю шизофренію, чи щось таке. Тому я показав ці групи спеціалістам – від психологів до журналістів. Всі, з ким я говорив, відзначили, що ці групи є кремлівськими шпигунами або пропагандою Кремля, частиною мережі шпигунів», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».
Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи.Річардас Савукинас
Савукинас наголошує, що згодом йому спала на думку ідея, що б він міг зробити з подібними групами. Разом з однодумцями він почав шукати та блокувати такі прокремлівські групи скаргами проти них в соцмережах. А відтак народилась і назва руху: «Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи. Так ми почали використовувати цю назву».
Найактивнішу діяльність рух почав після подій українського Майдану, розповідає Савукинас. Засновник «ельфів» наголошує: блокування кремлівської дезінформації для нього – не просто боротьба, а війна на власному фронті.
Організація без організації
«Ельфи» - не класичний суспільний рух, він не має чіткої структури, а більшість його членів не знають один одного. «В часи окупації під час Другої світової війни ми довго боролись проти російської армії. Росіяни брали в полон литовських партизан та катували їх, щоб зібрати інформацію про інші групи. Тож більшість партизанських груп було знищено просто в момент, коли представники однієї партизанської групи потрапляли в полон», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».
Він зауважує: литовці засвоїли уроки історії саме через історичний досвід. «Ельфи» - це рух, в якого немає організації: «Якщо у руху є якась централізація, завжди є ризики захоплення людей та катування, щоб вибити інформацію та знайти інших представників руху. Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати, я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації».
Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати – я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації.Річардас Савукинас
За словами викладача в литовському університеті Вільнюса та автора книжки про кремлівську пропаганду Віктора Денисенка, Кремль вже тривалий час намагається вплинути на інформаційний простір балтійських країн, а рух «ельфів» - прояв громадянської позиції людей.
«З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті», - розповідає Денисенко. На його думку, рух має справжню силу, бо до нього приєднуються звичайні громадяни, які володіють певними знаннями. «Вони допомагають боротись з фейковими наративами пропаганди, вони аналізують та моніторять певні групи або так звані «ЗМІ», які поширюють такі наративи», - додає Денисенко.
Дезінформація про Україну
Більшість із членів руху приховують ідентичність. Втім, серед тих, хто приєднувався до інформаційної війни «ельфів» є і відомі політики. Серед них депутатка Сейму Литви Юргіта Сейоніне. Вона співпрацювала з рухом «ельфів» на початку пандемії ковіду. За професією Сейоніне - лікарка, тому допомагала протидіяти фейкам саме у цій сфері – зокрема, боролась з дезінформацією про вакцинацію. Робила це у вільний час після роботи.
З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті.Віктор Денисенко
«Робота ельфів стала ще важчою з початком війни в Україні 24 лютого. Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгору», - наголошує Юргіта Сейоніне. За її словами, російська пропаганда у Литві використовує наративи про Україну, «нацизм» в Україні, повідомлення про «визволення» України Росією, а також теми, пов’язані з правами людини, як, наприклад, одностатеві шлюби.
За спостереженнями Савукинаса, найбільша хвиля російської дезінформації в Литві припала на літо і другу половину 2021 року. Він пов’язує це із інформаційною підготовкою Росії до повномасштабної війни проти України. Савукинас наголошує – через очевидну невідповідність російських фейків реальності у дезінформацію Кремля вірить дедалі менше людей.
«Парадоксально, що значна кількість людей, навіть серед груп «ватників» з промитими мізками, почали виступати проти Кремля, проти Путіна, проти Росії, тому що навіть якщо у тебе промитий мозок, але коли ти бачиш усі ці масові вбивства, тортури дітей, ґвалтування, то розумієш, що російська пропаганда - це брехня. Тобто вони втратили частину своєї аудиторії», - розповідає Савукинас.
Війна, яку потрібно виграти
Хоча проблема впливу російської дезінформації в країнах Балтії – дуже важлива, каже Юргіта Сейоніне, вона не настільки гостра як, наприклад, в країнах Західної Європи. За її словами, обсяги дезінформації стали значно більші з початком повномасштабної війни Росії проти України.
«Звичайно, ця проблема у нас, інших балтійських країнах, Польщі, є меншою, у порівнянні із країнами Західної Європи. Їм було дуже зручно купувати газ та нафту від Росії. Вони, можливо, не відчувають та не розуміють агресію настільки чітко, наскільки її розуміють країни Балтії та Польща, але я пишаюсь, що в моїй країні політики з 1990-ого року повторюють одне: Росія – агресор, і ми маємо бути завжди напоготові, що Росія може вторгнутись і атакувати будь-яку країну», - говорить Сейоніне.
Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгоруЮргіта Сейоніне
Ричардас Савукинас, якого литовська депутатка Сейоніне жартома називає королем «ельфів», підкреслює: війну проти Росії, в тому числі, інформаційну, не можна програти.
«Боротись з російською пропагандою займає багато часу. Якщо ми програємо цю війну проти Росії, спершу це буде тільки інформаційна війна, але якщо Росія буде успішною в Україні, вони атакують країни Балтії. Ми всі це знаємо. Якщо ми не будемо успішними в цій війні, то ми втратимо все», - говорить Савукинас.
Кількість «ельфів» достеменно невідома, але, за деякими підрахунками, група нараховує принаймні 22 тисячі активістів. За містичною назвою «ельфи» ховається прошарок громадянського суспільства, об’єднаний єдиною місією – не дозволити Росії виграти війну на інформаційному фронті.
Дивіться також: Іван Чабан, який втратив ногу через російський танк, проходить реабілітацію в Каліфорнії. Відео
Прем’єр-міністр Нідерландів: Ми маємо намір приєднатися до проекту США щодо систем "Патріот”. Відео
«Ми вирішили виділити ще два з половиною мільярди на підтримку України у цій війні. Ми також маємо намір приєднатися до вашого з Німеччиною проекту щодо систем протиповітряної оборони «Патріот», - заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Форум