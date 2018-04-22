Трамп подарує Макрону частину історичного стільця

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп подарують президенту Франції Еммануелю Макрону та його дружині Бріджит фрагмент оббивки стільця із Блакитної кімнати Білого дому. Про це повідомляє канал Сі-Ен-Ен. Фрагмент тканини, який становить історичну цінніст,ь буде упоряджений у рамку. Про це повідомляє видання The Hill.

Оббивка є частиною меблів виготовлених спеціально для Білого дому французьким майстром Пьєром-Антуаном Белланже, на замовлення 5-го президента США Джеймса Монро. Загалом майстер, який оздоблював королівські палаци у Франції, виготовив 53 предмети меблів для Блакитної кімнати.

Пізніше 15-й президент США Джеймс Б'юкенен позбавився від меблів створених Белланже, але їх частково відновила, включно із тканиною оббивки, Жаклін Кеннеді.

Макрон, зі свого боку, подарує Трампу паросток дуба з поля ключової битви Першої світової війни. Таким чином Макрон вшанує цікавість Трампа до військової історії.

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