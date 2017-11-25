Франція: Макрон боротиметься з насильством щодо жінок

Еммануель Макрон оголосив про ініціативу боротися з насильством і домаганнями щодо жінок у Франції та плани, спрямовані на знищення почуття сорому, що породжує мовчанку серед жертв та змінює сексуальну культуру Франції.

У своєму виступі в суботу, присвяченому Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, Макрон виклав план заохочення жінок до вжиття заходів, зміцнення законів проти правопорушників та виховання громадян із цього питання – починаючи з дошкілля.

Він сказав, що торік у Франції від насильства проти жінок загинули 123 особи. Після того, як витримав хвилину мовчання за них, він сказав: «Настав час ганьбі змінити табори».

Дивіться також: Студія Вашингтон: Сексуальні скандали – від Сенату до кав’ярень